Δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν στη φονική τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 29 άτομα τραυματίστηκαν, αρκετοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μεταξύ των τραυματιών υπάρχουν και παιδιά.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά μήκος της Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, περίπου στις 18:40 τοπική ώρα. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για αλλεπάλληλες ριπές, με περισσότερους από 30 πυροβολισμούς να ακούγονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι δράστες και η επέμβαση της αστυνομίας

Ένας από τους δράστες έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών, ενώ ο δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά και συνελήφθη. Το περιστατικό διήρκεσε περίπου εννέα λεπτά, με τις αστυνομικές δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο μέσα σε πέντε λεπτά από την έναρξη της επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές εντόπισαν βαν με εκρηκτικά, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι οι δράστες σχεδίαζαν πολλαπλό χτύπημα. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα καταγράφεται η στιγμή που ο ένας δράστης εξουδετερώνεται από την αστυνομία, ενώ ο δεύτερος συλλαμβάνεται, με πολίτες να του επιτίθενται πριν την πλήρη απομάκρυνσή του από το σημείο.

Ο αφοπλισμός από πολίτη

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η παρέμβαση ενός πολίτη, ο οποίος αφόπλισε τον έναν ένοπλο. Σύμφωνα με τα τοπικά δίκτυα, πρόκειται για 43χρονο μουσουλμάνο, ιδιοκτήτη μίνι μάρκετ και πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος βρέθηκε τυχαία στο σημείο. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε εμπειρία με όπλα, ρίσκαρε τη ζωή του για να αντιμετωπίσει τον δράστη. Ο ίδιος τραυματίστηκε δύο φορές από πυρά, πιθανότατα του δεύτερου ενόπλου, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία.

A man who disarmed a terrorist has been identified as a Muslim named Ahmed Al Ahmad during an attack on a Jewish event in Sydney.



He prevented further harm to Jews. pic.twitter.com/OvU0y0iQq4 — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) December 14, 2025

Στόχος η εβραϊκή κοινότητα

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί ανέρχονται σε 12, ενώ δήλωσε ότι η επίθεση ήταν στοχευμένη κατά της εβραϊκής κοινότητας. Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ «Chanukah by the Sea», το οποίο είχε διαφημιστεί ως οικογενειακή εκδήλωση, με τη συμμετοχή οικογενειών και παιδιών, με αφορμή την πρώτη ημέρα της εβραϊκής γιορτής του Χανουκά.

Ένας από τους δράστες ταυτοποιήθηκε ως ο 24χρονος Πακιστανός Ναβίντ Άκραμ, με τις Αρχές να πραγματοποιούν έρευνα στην οικία της οικογένειάς του στο Μπόνιριγκ. Ο δεύτερος δράστης παραμένει νεκρός, ενώ ο Άκραμ νοσηλεύεται υπό φρούρηση.

The 2 dogs in Bondi Beach have been neutralised pic.twitter.com/lTeEyrVyv7 — Sam E (@Sm137023) December 14, 2025

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας διεθνώς

Μετά την επίθεση, οι αστυνομικές δυνάμεις σε πολλές χώρες ανακοίνωσαν ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας ενόψει εκδηλώσεων για το Χανουκά. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έκανε γνωστό ότι αυξάνει την παρουσία της σε συναγωγές και εορτασμούς, ενώ αντίστοιχες ανακοινώσεις εξέδωσαν η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και οι αρχές στο Βερολίνο.

Οι έρευνες στο Σίδνεϊ συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν ύποπτα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή, μεταξύ των οποίων και αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, καθώς και μια μαύρη και άσπρη σημαία που βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε όχημα κοντά στο σημείο της επίθεσης.

Διαβάστε ακόμα: Νέες φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – Στο επίκεντρο ο Τραμπ