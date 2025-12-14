Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί διεθνώς η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όπου ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια εβραϊκής εορταστικής εκδήλωσης για το Χανουκά. Ο τραγικός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 12 νεκρούς, ανάμεσά τους και παιδιά, καθώς και δεκάδες τραυματίες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της αυστραλιανής μεγαλούπολης, μπροστά στα μάτια εκατοντάδων πολιτών και τουριστών. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο ένοπλοι κατέβηκαν από όχημα στην οδό Campbell Parade, κοντά στο Bondi Pavilion, και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως γύρω στις 18:40 τοπική ώρα. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για δεκάδες πυροβολισμούς, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν σκηνές πανικού και χάους.

Την ώρα της επίθεσης βρισκόταν σε εξέλιξη το φεστιβάλ «Chanukah by the Sea», το οποίο είχε παρουσιαστεί ως οικογενειακή εκδήλωση με μουσική και δραστηριότητες για παιδιά. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, επιβεβαίωσε ότι η επίθεση είχε σαφή στόχο την εβραϊκή κοινότητα, χαρακτηρίζοντάς την προμελετημένη και απολύτως καταδικαστέα.

Από τους δράστες, ο ένας –24 ετών– τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά, συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ ο δεύτερος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια της επέμβασης των αρχών. Παράλληλα, 29 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικοί, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Σίδνεϊ. Η κατάσταση ορισμένων εξ αυτών κρίνεται σοβαρή.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι στην ευρύτερη περιοχή εντοπίστηκαν ύποπτα αντικείμενα, ανάμεσά τους και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ο οποίος εξετάζεται από ειδικά κλιμάκια. Σε εξέλιξη βρίσκεται και έρευνα στην κατοικία του συλληφθέντος, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου του τρομοκρατικού κινήτρου.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες επιζώντων, που περιγράφουν ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, να κρύβονται πίσω από τοίχους ή ακόμα και να μπαίνουν στη θάλασσα για να σωθούν. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η μαρτυρία γυναίκας που έχασε τον σύζυγό της, ο οποίος, όπως ανέφερε, δέχθηκε τα πυρά προσπαθώντας να την προστατεύσει.

Εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας και πολιτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την επίθεση τρομοκρατική ενέργεια και κάλεσαν σε ενότητα και αλληλεγγύη. Η αστυνομία διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για συντονισμένα χτυπήματα σε άλλα σημεία της πόλης, ωστόσο τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν αυξημένα.

Η παραλία Bondi εκκενώθηκε πλήρως και αποκλείστηκε για ώρες, ενώ οι αρχές ζητούν από όποιον διαθέτει βίντεο ή υλικό από κάμερες αυτοκινήτων να επικοινωνήσει με το Crime Stoppers. Οι έρευνες συνεχίζονται, την ώρα που η Αυστραλία και η διεθνής κοινότητα προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Διαβάστε ακόμα: 18χρονος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρός 7 χρόνια μετά – Ήταν σφηνωμένος σε καμινάδα σπιτιού