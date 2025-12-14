Σκηνές πρωτοφανούς τρόμου εκτυλίχθηκαν σήμερα στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, όταν δύο ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τον εορτασμό της εβραϊκής γιορτής του Χανουκά. Σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές και διεθνή μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 16 ακόμη μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, αρκετοί εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Η επίθεση σημειώθηκε νωρίς το βράδυ, την ώρα που πλήθος οικογενειών και παιδιών είχε συγκεντρωθεί στο Bondi Park Playground για τη δημόσια εκδήλωση με τίτλο «Χανουκά στη Θάλασσα». Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν και γονείς να προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες έφτασαν στο σημείο με βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως το συγκεντρωμένο πλήθος. Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι οι δύο ύποπτοι έχουν εξουδετερωθεί, με τον έναν εξ αυτών να περιλαμβάνεται στους νεκρούς και τον δεύτερο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι Αρχές τόνισαν ότι δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή, ωστόσο η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη και οι πολίτες καλούνται να την αποφεύγουν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, στα οποία φαίνεται ένας πολίτης να αφοπλίζει έναν από τους δράστες, θέτοντας τη ζωή του σε σοβαρό κίνδυνο. Μάρτυρας δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι «ένας άνθρωπος έθεσε τον εαυτό του σε κίνδυνο για να σώσει άλλες ζωές και να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η κατάσταση».

Η Sydney Morning Herald και τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky News και ABC μετέδωσαν εικόνες με τραυματίες στο έδαφος και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο. Εκπρόσωπος της υπηρεσίας ασθενοφόρων της πολιτείας ανέφερε ότι «παρασχέθηκε βοήθεια σε πολλούς ανθρώπους επιτόπου και συνολικά 16 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία του Σίδνεϊ».

Την επίθεση καταδίκασαν τόσο ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι όσο και εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας. Ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Εβραίων της Αυστραλίας, Άλεξ Ρίβτσιν, χαρακτήρισε το περιστατικό «φρικτό», σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μια ειρηνική, εορταστική συγκέντρωση. Παρέμβαση έκανε και ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος μίλησε για «ελεεινή τρομοκρατική επίθεση» κατά αμάχων.

Η ένοπλη επίθεση στην Bondi Beach σημειώνεται σχεδόν 11 χρόνια μετά την αιματηρή ομηρία στο Lindt Cafe του Σίδνεϊ, επαναφέροντας μνήμες μιας από τις πιο σκοτεινές στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της Αυστραλίας.

Διαβάστε ακόμα: Πίεση Τράμπ: Ζητά από τον Ζελένσκι να απαντήσει άμεσα στο ειρηνευτικό σχέδιο