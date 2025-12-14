Ανθρωποκυνηγητό για τον ένοπλο μετά τους πυροβολισμούς στο πανεπιστήμιο του Ρόουντ Άιλαντ – Δύο νεκροί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου που άνοιξε πυρ στην πανεπιστημιούπολη του πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη, εκ των οποίων τουλάχιστον οκτώ σοβαρά.

Αστυνομικές δυνάμεις και πράκτορες του FBI χτενίζουν την περιοχή, αναζητώντας στοιχεία από κάμερες ασφαλείας, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε ο δράστης ούτε το όπλο της επίθεσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος περιγράφεται ως άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με άγνωστα κίνητρα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο κτήριο «Barus & Holley», όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη εξετάσεις. Η διοίκηση του πανεπιστημίου έστειλε άμεσα μήνυμα στους φοιτητές, ζητώντας τους να παραμείνουν κλειδωμένοι και κρυμμένοι μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Αρχικές πληροφορίες περί σύλληψης υπόπτου διαψεύστηκαν. Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση «τρομερή» και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Βίντεο από το άτομο που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Πρόβιντενς, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης, τον τρόπο εισόδου του ενόπλου στο κτήριο και την ταυτότητά του, ενώ οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά εννέα άτομα, εκ των οποίων οι οκτώ είναι κατά πάσα πιθανότητα φοιτητές.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ένας άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, να απομακρύνεται από την πανεπιστημιούπολη. Το πρόσωπο του άνδρα δεν φαίνεται καθαρά, καθώς είναι ντυμένος με σκούρα χρώματα, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να φορούσε και μάσκα.

Διαβάστε ακόμα: Μεγάλη πυρκαγιά στο Μανχάταν: Εκκένωση έξι ορόφων και τρεις τραυματίες σε εξαώροφη πολυκατοικία