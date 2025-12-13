Ισραήλ: Νεκρός ανώτερος διοικητής της Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα

Την εξόντωση του Ραεντ Σαΐντ, ανώτερου διοικητή της Χαμάς, επιβεβαίωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF), έπειτα από αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε επίσημη ανακοίνωσή τους, οι IDF αναφέρουν ότι ο Σαΐντ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια στοχευμένου πλήγματος, δημοσιοποιώντας παράλληλα βίντεο από την επιχείρηση, το οποίο αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς του ισραηλινού στρατού στα social media.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Ραεντ Σαΐντ ήταν επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της επίθεσης της οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου. Παράλληλα, συγκαταλεγόταν στα ελάχιστα εναπομείναντα μέλη της ανώτερης στρατιωτικής ηγεσίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Τι αναφέρουν οι IDF

Στην ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις υποστηρίζουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί επανειλημμένες απόπειρες της Χαμάς για τρομοκρατικές επιθέσεις, μεταξύ άλλων με τη χρήση εκρηκτικών μηχανισμών εναντίον ισραηλινών δυνάμεων, γεγονός που – όπως τονίζεται – συνιστά «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας».

Ο ισραηλινός στρατός σημειώνει επίσης ότι δύο έφεδροι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί από έκρηξη στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Παράλληλα, οι IDF κάνουν λόγο για προσπάθειες της Χαμάς να ανασυγκροτήσει και να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες, υπογραμμίζοντας ότι ο Ραεντ Σαΐντ είχε κομβικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «η εξόντωσή του αποτελεί σημαντικό πλήγμα στην ικανότητα της οργάνωσης να επανεξοπλιστεί».

???? ELIMINATED: Ra’ad Sa’ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas’ Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre



Sa’ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

