Νέες φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – Στο επίκεντρο ο Τραμπ

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση νέου φωτογραφικού υλικού από τους Δημοκρατικούς της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, που αφορά τη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν και το εκτεταμένο κοινωνικό του δίκτυο. Οι εικόνες προέρχονται από προσωπικά αρχεία του χρηματιστή και αναδεικνύουν τις επαφές του με πρόσωπα της πολιτικής, του επιχειρείν και του θεάματος.

Σύμφωνα με μέλη της Επιτροπής, εξετάζεται αρχείο που περιλαμβάνει περισσότερες από 95.000 φωτογραφίες, πολλές εκ των οποίων καταγράφουν τον Έπσταϊν δίπλα σε διάσημα και ισχυρά πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτά διακρίνονται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Γούντι Άλεν, ο Στιβ Μπάνον, ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο Μπιλ Γκέιτς, καθώς και ο Μπιλ Κλίντον.

Η απάντηση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για το νέο υλικό κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο και απάντησε:

«Δεν τις έχω δει, ωστόσο όλοι γνώριζαν αυτόν τον άνθρωπο, βρισκόταν παντού στο Palm Beach, έχει φωτογραφίες με όλους. Εννοώ πως υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που έχουν φωτογραφίες μαζί του, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Δεν ξέρω κάτι γι’ αυτό».

Η δήλωση αυτή ήρθε καθώς αρκετές από τις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιλαμβάνουν τον ίδιο σε κοινωνικές στιγμές με τον Έπσταϊν, ενώ άλλες απεικονίζουν αντικείμενα και σκηνές από την προσωπική ζωή του χρηματιστή που προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Τα ευρήματα που προκαλούν εντύπωση

Μεταξύ των εικόνων που ξεχώρισαν είναι:

φωτογραφία με μπολ γεμάτο προφυλακτικά που φέρουν το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ, με επιγραφή «Προφυλακτικό Τραμπ 4,50 δολάρια» και τη φράση «Είμαι τεραααάστιος!»,

στιγμιότυπα του Τραμπ με έξι γυναίκες, των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί,

κολοκύθα Halloween με τα χαρακτηριστικά του Τραμπ και την επιγραφή «Trumpkin: Make Halloween Great Again»,

φωτογραφίες του Στιβ Μπάνον μαζί με τον Έπσταϊν σε καθρέφτη,

εικόνες του Μπιλ Κλίντον με τον Έπσταϊν και τη Γκισλέιν Μάξγουελ,

στιγμιότυπα του Μπιλ Γκέιτς με τον πρώην πρίγκιπα Άντριου,

καθώς και φωτογραφίες του Έπσταϊν μόνος σε μπανιέρα, με ερωτικά αντικείμενα και ένα αμφιλεγόμενο κάδρο στο γραφείο του που απεικονίζει γυναίκα σε ανήμπορη στάση.



Πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η δημοσιοποίηση του υλικού εντάσσεται στη θεσμική προσπάθεια πλήρους διαλεύκανσης των δραστηριοτήτων του Έπσταϊν και των σχέσεών του με πρόσωπα εξουσίας. Από την πλευρά τους, Ρεπουμπλικανοί κάνουν λόγο για πολιτική εργαλειοποίηση του υλικού, χωρίς ωστόσο να αμφισβητούν τη γνησιότητά του.

Η υπόθεση Έπσταϊν, χρόνια μετά τον θάνατό του, συνεχίζει να προκαλεί έντονη πολιτική και κοινωνική συζήτηση στις ΗΠΑ, με το νέο υλικό να επαναφέρει στο προσκήνιο ερωτήματα για τη διαφάνεια, τις σχέσεις εξουσίας και τα όρια της δημόσιας λογοδοσίας.

