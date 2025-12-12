Επιστροφή της λέπρας στη Ρουμανία μετά από 44 χρόνια: Συναγερμός σε σπα με δύο μασέζ – Λουκέτο από τις αρχές

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ρουμανίας, μετά τον εντοπισμό δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων λέπρας σε κέντρο ευεξίας στην πόλη Κλουζ. Πρόκειται για τα πρώτα καταγεγραμμένα περιστατικά της νόσου στη χώρα έπειτα από 44 ολόκληρα χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις, τα κρούσματα αφορούν δύο νεαρές γυναίκες, ηλικίας 21 και 25 ετών, υπηκόους Ινδονησίας, οι οποίες εργάζονταν ως μασέζ στο συγκεκριμένο σπα. Και οι δύο έχουν τεθεί άμεσα σε ιατρική παρακολούθηση και λαμβάνουν την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή, ενώ παράλληλα εξετάζονται ακόμη δύο άτομα για πιθανή μόλυνση.

Κλείσιμο του σπα και εντατικοί έλεγχοι

Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν άμεσα στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του κέντρου ευεξίας, έως ότου ολοκληρωθεί πλήρως η υγειονομική έρευνα και η ιχνηλάτηση των επαφών. Κλιμάκια του υπουργείου Υγείας διενεργούν ελέγχους τόσο στο προσωπικό όσο και στο περιβάλλον του χώρου.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο ιστορικό της μίας εκ των δύο γυναικών. Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Alexandru Rogobete, η συγκεκριμένη είχε επιστρέψει πρόσφατα από την Ασία, όπου παρέμεινε για περίπου έναν μήνα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Agerpres, η μητέρα της νοσηλεύεται στην ίδια περιοχή, πάσχοντας από τη νόσο του Hansen.

Καθησυχαστικά μηνύματα προς τους πολίτες

Παρά τον συναγερμό, οι ρουμανικές αρχές επιχειρούν να καθησυχάσουν το κοινό. Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι η λέπρα δεν μεταδίδεται εύκολα και απαιτείται παρατεταμένη και στενή επαφή με μολυσμένο άτομο, κυρίως μέσω σταγονιδίων από τη μύτη και το στόμα, για να υπάρξει μετάδοση.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η απλή ή περιστασιακή επαφή σε χώρους όπως ένα σπα θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να οδηγήσει σε μόλυνση, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τον πανικό.

Επανέρχεται η συζήτηση για σπάνιες ασθένειες στην Ευρώπη

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διαχείριση σπάνιων, αλλά όχι εξαφανισμένων, ασθενειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε μια εποχή αυξημένων μετακινήσεων και διεθνούς κινητικότητας.

Η λέπρα στην Ελλάδα και το παράδειγμα της Σπιναλόγκας

Στην Ελλάδα, η λέπρα έχει εκλείψει εδώ και δεκαετίες ως ζήτημα δημόσιας υγείας. Ωστόσο, η ιστορική μνήμη της νόσου παραμένει έντονη, κυρίως λόγω της Σπιναλόγκας.

Το μικρό νησί στον κόλπο της Ελούντας αποτέλεσε από το 1903 έως το 1957 τόπο απομόνωσης για ασθενείς με λέπρα, φιλοξενώντας μια ολόκληρη κοινότητα που έζησε για δεκαετίες σε καθεστώς κοινωνικού αποκλεισμού. Σήμερα, η Σπιναλόγκα είναι ένας από τους πιο επισκέψιμους ιστορικούς χώρους της Κρήτης και έχει γίνει ευρύτερα γνωστή και διεθνώς, ιδιαίτερα μετά το βιβλίο της Victoria Hislop, «Το Νησί».

