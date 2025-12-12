18χρονος που είχε εξαφανιστεί βρέθηκε νεκρός 7 χρόνια μετά – Ήταν σφηνωμένος σε καμινάδα σπιτιού

Μπροστά σε ένα σοκαριστικό εύρημα βρέθηκαν οι αρχές στο Κολοράντο των ΗΠΑ, καθώς ένας 18χρονος που είχε δηλωθεί αγνοούμενος πριν από επτά χρόνια εντοπίστηκε νεκρός, σφηνωμένος μέσα σε καμινάδα κατοικίας.

Η υπόθεση αφορά τον 18χρονο (την εποχή της εξαφάνισής του), ο οποίος είχε χαθεί χωρίς ίχνος το 2018, με την οικογένειά του να ζει όλα αυτά τα χρόνια στην αγωνία και την αβεβαιότητα. Η εξαφάνισή του είχε δηλωθεί στις αρχές, ωστόσο οι έρευνες δεν είχαν αποδώσει κάποιο αποτέλεσμα.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν ο νέος ιδιοκτήτης της κατοικίας προχώρησε σε εργασίες ανακαίνισης. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, εντοπίστηκαν ανθρώπινα οστά μέσα στην καμινάδα του σπιτιού, γεγονός που σήμανε άμεσα συναγερμό στις τοπικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι η σορός ανήκε στον νεαρό που αγνοούνταν εδώ και επτά χρόνια. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, ο 18χρονος φέρεται να είχε προσπαθήσει να εισέλθει στο σπίτι μέσω της καμινάδας, πιθανότατα χωρίς να γνωρίζει τους κινδύνους, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί και να χάσει τη ζωή του.

Οι αρχές του Κολοράντο χαρακτηρίζουν τις συνθήκες του θανάτου του ως τραγικές, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Όλα τα στοιχεία παραπέμπουν σε δυστύχημα, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου θα επιβεβαιωθεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Η οικογένεια του νεαρού ενημερώθηκε για την ταυτοποίηση της σορού και καλείται πλέον να διαχειριστεί το σοκ της αποκάλυψης, βάζοντας τέλος σε χρόνια αβεβαιότητας, αλλά με τον πιο οδυνηρό τρόπο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να υπενθυμίζουν τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η προσπάθεια εισόδου σε κτίρια με επικίνδυνους ή ακατάλληλους τρόπους, όπως οι καμινάδες.

