Τραγωδία σε αγώνα pickleball στη Μαλαισία: Νεκρός 32χρονος μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από το δυστύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα pickleball στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, όταν ένας 32χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον τρίτο όροφο αθλητικών εγκαταστάσεων.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 2 Δεκεμβρίου στο Playa Racquet Club, έναν χώρο που φιλοξενεί αγώνες pickleball σε γήπεδα ταράτσας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο άνδρας προσπάθησε να πιάσει μια μπάλα που είχε βγει εκτός γηπέδου, σκαρφαλώνοντας στο κιγκλίδωμα ασφαλείας. Στη συνέχεια πάτησε στο προστατευτικό δίχτυ που κάλυπτε το κενό, όμως αυτό δεν άντεξε το βάρος του και υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο ισόγειο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, καθώς όσοι παρακολουθούσαν τον αγώνα έσπευσαν έντρομοι στο σημείο της πτώσης. Ο 32χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Pickleball Kills a Man:



Horrifying footage captured the moment a 32-year-old fell to his death during a game of pickleball in Malaysia.



“The deceased was playing pickleball on the third floor and had climbed over the court’s fence to retrieve a ball and fell to the lower floor” pic.twitter.com/RBjtmi307f — ((Hurkle Durkling)) ????????????️???????? ???? (@durklinghurkle) December 11, 2025

Το Playa Racquet Club είναι γνωστό για τις «χαλαρές και διασκεδαστικές συνεδρίες pickleball», όπως αναφέρεται στην επίσημη περιγραφή του, προσφέροντας γήπεδα στην ταράτσα με θέα στον ορίζοντα της πόλης, καθώς και μπαρ, καφέ και χώρους αναψυχής.

Σε ανακοίνωσή του, το κλαμπ εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό, τονίζοντας: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για το τραγικό συμβάν που οδήγησε στην απώλεια μιας ζωής. Ζητούμε σεβασμό στην ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων και παρακαλούμε το κοινό να αποφύγει τις εικασίες, όσο οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν την έρευνα».

Από την πλευρά της αστυνομίας, ο αρχηγός της περιοχής Wangsa Maju, Mohamad Lazim Ismail, επιβεβαίωσε ότι η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως αιφνίδιος θάνατος. Όπως δήλωσε, οι αρχές ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό γύρω στις 21:43 το βράδυ. «Ο αποθανών έπαιζε pickleball στον τρίτο όροφο, σκαρφάλωσε πάνω από τον φράχτη του γηπέδου για να πάρει μια μπάλα και έπεσε στον κάτω όροφο», ανέφερε.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα.

