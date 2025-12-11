Συναγερμός στη Βρετανία για το κύμα «σούπερ γρίπης» – Στα όρια το NHS εν μέσω έκρηξης κρουσμάτων και απεργιών

Το βρετανικό σύστημα υγείας βρίσκεται αντιμέτωπο με τη δυσκολότερη συγκυρία του φετινού χειμώνα, καθώς η απότομη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης σε συνδυασμό με την επικείμενη απεργία των γιατρών έχει φέρει το NHS σε κατάσταση οριακής λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι νοσηλείες από γρίπη στην Αγγλία αυξήθηκαν μέσα σε μία εβδομάδα κατά 55%, αγγίζοντας τους 2.660 ασθενείς ημερησίως, αριθμό-ρεκόρ για την εποχή. Πέρυσι, την ίδια περίοδο, οι αντίστοιχες νοσηλείες ήταν 1.861, ενώ το 2023 μόλις 402.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η κορύφωση των λοιμώξεων δεν έχει φανεί ακόμη, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι ιδιαίτερα πιεστικές για τα νοσοκομεία. Την περασμένη χρονιά, οι νοσηλείες κορυφώθηκαν σε πάνω από 5.400 ασθενείς.

Το στέλεχος H3N2 προκαλεί σοβαρότερα συμπτώματα

Η επιδημιολογική έξαρση αποδίδεται στο στέλεχος H3N2, ένα ιδιαίτερα μεταδοτικό και πιο επιθετικό παρακλάδι της γρίπης, το οποίο –όπως σημειώνουν οι υγειονομικές αρχές– δεν ταυτίζεται πλήρως με το στέλεχος βάσει του οποίου σχεδιάστηκαν τα φετινά εμβόλια.

Παράλληλα, αυξημένα καταγράφονται και τα περιστατικά τύπου νοροϊού, με τον μέσο όρο κατειλημμένων κλινών να φτάνει τις 354 ημερησίως, αυξημένος κατά 35% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Απεργίες γιατρών την πιο κρίσιμη στιγμή

Η εξάπλωση της γρίπης συμπίπτει με την προγραμματισμένη απεργία των ειδικευόμενων γιατρών. Ο υπουργός Υγείας προειδοποίησε ότι η κινητοποίηση αυτή την περίοδο ενέχει «εντελώς διαφορετικό βαθμό κινδύνου», αναφέροντας ότι δυσχεραίνει τη λειτουργία των επειγόντων και των ασθενοφόρων.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία του NHS δείχνουν ότι 11.141 ασθενείς, δηλαδή το 12%, περίμεναν πάνω από μία ώρα μέσα σε ασθενοφόρο πριν παραδοθούν στα επείγοντα.

Το NHS «στο χειρότερο δυνατό σενάριο»

Η εθνική διευθύντρια ιατρικών υπηρεσιών του NHS, Meghana Pandit, τόνισε πως το σύστημα βρίσκεται αντιμέτωπο με το «χειρότερο δυνατό σενάριο», καθώς καταγράφεται παράλληλα ρεκόρ ζήτησης, αυξημένες εισαγωγές και πίεση λόγω των απεργιών.

Όπως ανέφερε:

«Ο αριθμός ασθενών με γρίπη στο νοσοκομείο είναι εξαιρετικά υψηλός για την εποχή».

«Η κορύφωση δεν έχει έρθει ακόμη».

«Το προσωπικό πιέζεται στα όρια».

Οι υγειονομικές αρχές προετοιμάζονται για ιδιαίτερα απαιτητικές εβδομάδες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω έκτακτων μέτρων, εφόσον επιδεινωθεί η κατάσταση.

Διαβάστε ακόμα: Πίεση Τράμπ: Ζητά από τον Ζελένσκι να απαντήσει άμεσα στο ειρηνευτικό σχέδιο