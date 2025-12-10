«Τα ασθενοφόρα δεν είναι ταξί», άκουσε οικογένεια που ικέτευε για βοήθεια – Πέθανε ο 5χρονος γιος τους

Σοβαρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βρετανία η υπόθεση του πεντάχρονου Γιουσούφ Μαχμούντ Ναζίρ, ο οποίος πέθανε τον Νοέμβριο του 2022, μόλις οκτώ ημέρες μετά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο Ρόδερχαμ. Παρά τα έντονα συμπτώματα, ο μικρός έλαβε απλά αντιβιοτικά και στάλθηκε στο σπίτι. Όταν η κατάστασή του επιδεινώθηκε, η οικογένεια κάλεσε επανειλημμένα ασθενοφόρο, όμως —όπως καταγγέλλει— άκουσε την απάντηση: «Τα ασθενοφόρα δεν είναι ταξί».

Ο Γιουσούφ κατέληξε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Σέφιλντ, σκορπίζοντας θλίψη αλλά και οργή, καθώς η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά και τις καθυστερήσεις στο βρετανικό σύστημα υγείας.

Η οικογένεια ζητά θεσμική αλλαγή

Μετά την τραγωδία, η οικογένεια του Γιουσούφ ζητά τη θέσπιση εθνικής οδηγίας που θα υποχρεώνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ανησυχία των γονιών όταν «κάτι δεν πάει καλά» με το παιδί τους. Το αίτημα αυτό έχει λάβει το όνομα «Νόμος του Γιουσούφ» (Yusuf’s Law).

Στο Λονδίνο, συγγενείς του παιδιού συναντήθηκαν με τον Υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ, προωθώντας επίσημα την πρότασή τους. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε και η έκθεση για την περίθαλψη που είχε λάβει ο μικρός, η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο. Ο υπουργός διαβεβαίωσε την οικογένεια ότι οι συστάσεις δεν θα «ξεχαστούν», ενώ δεσμεύτηκε να εξεταστούν σε εθνικό επίπεδο.

Ο θείος του Γιουσούφ, Ζαχίρ Αχμέντ, δήλωσε στη Mirror ότι η οικογένεια αισθάνεται πως η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το αίτημά τους «πολύ, πολύ σοβαρά». Τόνισε επίσης ότι ο νέος κανόνας είναι απαραίτητος, ώστε κανένα παιδί να μη χαθεί επειδή οι φόβοι των γονιών του αγνοήθηκαν.

«Η ιστορία του Γιουσούφ ήδη σώζει ζωές»

Παρά τη βαθιά τους θλίψη, οι συγγενείς του παιδιού αναφέρουν πως βρίσκουν παρηγοριά στο γεγονός ότι η υπόθεση έχει επηρεάσει ήδη τον τρόπο αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. Όπως δήλωσαν, «η ιστορία του Γιουσούφ σώζει ήδη εκατοντάδες ζωές παιδιών», καθώς έχει κινητοποιήσει προσωπικό μονάδων υγείας να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στα προειδοποιητικά σημάδια και στις ανησυχίες των γονέων.

Η υπόθεση συνεχίζει να πυροδοτεί συζητήσεις για την κατάσταση του NHS, τα μεγάλα κενά στην πρωτοβάθμια φροντίδα και τους εκτεταμένους χρόνους αναμονής, που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί μοιραίοι.

