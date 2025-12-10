Αυστηροί κανόνες εισόδου στις ΗΠΑ: 5ετής έλεγχος social media για ταξιδιώτες από την Ελλάδα και άλλες χώρες

Οι αμερικανικές αρχές προτείνουν σημαντική αυστηροποίηση των προϋποθέσεων εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες για ταξιδιώτες από δεκάδες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Έγκρισης Ταξιδιού (ESTA). Βάσει της νέας πρότασης της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριακής Προστασίας (CBP) και του Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας (DHS), οι ταξιδιώτες θα πρέπει να παραχωρούν πλήρες ιστορικό μέσων κοινωνικής δικτύωσης των τελευταίων πέντε ετών ως προϋπόθεση εισόδου.

Το έγγραφο, που δημοσιεύθηκε στο Federal Register, προβλέπει ότι οι αιτούντες ESTA θα κληθούν να δηλώσουν:

• όλα τα usernames που έχουν χρησιμοποιήσει στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια

• όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς των τελευταίων πέντε ετών

• τις διευθύνσεις email της τελευταίας δεκαετίας

• πρόσθετες πληροφορίες για μέλη της οικογένειας

Μέχρι σήμερα, το ESTA —που κοστίζει 40 δολάρια και αφορά ταξιδιώτες από περίπου 40 χώρες— απαιτούσε σαφώς περιορισμένα στοιχεία. Η νέα απαίτηση αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια επισκέπτες, σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για μεγάλη αύξηση τουρισμού ενόψει του Μουντιάλ 2026 και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έχει δώσει προτεραιότητα στη «θωράκιση» των συνόρων, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων, όπως η Electronic Frontier Foundation, προειδοποιούν ότι το μέτρο μπορεί να πλήξει την ιδιωτικότητα και τις πολιτικές ελευθερίες των ταξιδιωτών. Νομικοί ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι η διαδικασία έγκρισης ESTA μπορεί πλέον να καθυστερεί σημαντικά.

Η εξέταση λογαριασμών social media έχει ήδη εφαρμοστεί σε χορήγηση φοιτητικών και εργασιακών βίζων. Οι αιτούντες οφείλουν να δηλώνουν πλήρη λίστα λογαριασμών, ενώ οποιαδήποτε παράλειψη μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης.

Οι νέες απαιτήσεις εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της αμερικανικής κυβέρνησης για αυστηρότερο έλεγχο εισόδου, την ώρα που εξετάζεται και επέκταση υφιστάμενων ταξιδιωτικών απαγορεύσεων. Η διαβούλευση για τη νέα πρόταση θα διαρκέσει 60 ημέρες, πριν ληφθεί η τελική απόφαση.

Εν τω μεταξύ, οι επιπτώσεις στον τουρισμό προκαλούν προβληματισμό, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ήδη καταγράψει μείωση στις διεθνείς τουριστικές δαπάνες για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ Τζούνιορ: Η Ουκρανία πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Ενδεχόμενο απομάκρυνσης των ΗΠΑ από την ειρηνευτική διαδικασία