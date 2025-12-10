Ανατριχιαστικό έγκλημα στη Βασιλεία: Ο σύζυγος κατηγορείται για τον φρικτό θάνατο φιναλίστ του «Μις Ελβετία»

Σοκ προκαλούν στην Ελβετία οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς, φιναλίστ των καλλιστείων «Μις Ελβετία» και μητέρας δύο παιδιών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, στις 13 Φεβρουαρίου 2024. Για τον φόνο κατηγορείται ο 41χρονος σύζυγός της, γνωστός με το ψευδώνυμο Τόμας, όπως επιβάλλουν οι ελβετικοί νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το πόρισμα της Εισαγγελίας Βασιλείας-Λάντσαφτ περιγράφει ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των τελευταίων ετών. Η Κριστίνα φέρεται να πέθανε από στραγγαλισμό, με τους ιατροδικαστές να εντοπίζουν χαρακτηριστική «ερυθρή αυλακωτή γραμμή» στον λαιμό της, καθώς και πολλαπλά τραύματα από χτυπήματα που προηγήθηκαν του θανάτου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο δράστης στη συνέχεια αποκεφάλισε και διαμέλισε το σώμα της, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό πριόνι, μαχαίρι και κλαδευτήρια.

Ιδιαίτερα σοκαριστικές είναι οι αναφορές ότι τμήματα του σώματος κατέληξαν σε βιομηχανικό μπλέντερ, ενώ το μοναδικό όργανο που έλειπε από τον κορμό ήταν η μήτρα, την οποία ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε αφαιρέσει με «προσοχή». Στον χώρο του εγκλήματος βρέθηκαν πολυάριθμα κομμάτια δέρματος, μυών και οστών, ενώ εντοπίστηκαν και σημάδια εξάρθρωσης στα ισχία, καθώς και βίαιη τομή στη σπονδυλική στήλη, ενδεικτική της διαδικασίας αποκεφαλισμού.

Την ώρα του διαμελισμού, ο 41χρονος φέρεται να παρακολουθούσε βίντεο στο YouTube από το κινητό του, γεγονός που καταγράφηκε στα ψηφιακά του ίχνη. Παράλληλα, είχε κρύψει το τηλέφωνο της Κριστίνα σε φορτηγό, πιθανόν με στόχο να παραπλανήσει τις αρχές.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε αρχικά ότι βρήκε τη σύζυγό του νεκρή στις σκάλες. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι εκείνη του επιτέθηκε με μαχαίρι και πως την έπνιξε σε κατάσταση πανικού, ενεργώντας δήθεν σε αυτοάμυνα. Οι δικαστικές αρχές απορρίπτουν πλήρως αυτή την εκδοχή, κρίνοντας ότι η συστηματική, πολύωρη διαδικασία διαμελισμού, η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, καθώς και η «τελετουργική» —όπως χαρακτηρίζεται— αφαίρεση της μήτρας αναιρούν κάθε ισχυρισμό περί άμυνας ή στιγμιαίας απώλειας ελέγχου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη KRISTINA (@catwalkcoach)

Το δικαστήριο εξετάζει και το ενδεχόμενο ο Τόμας να πάσχει από σοβαρή ψυχική διαταραχή, καθώς τα ευρήματα παραπέμπουν σε πράξη με στοιχεία εσκεμμένης κακοποίησης και ταπείνωσης του σώματος του θύματος.

Φίλοι της Κριστίνα κάνουν λόγο για μήνες έντασης στη σχέση του ζευγαριού. Η ίδια φέρεται να φοβόταν τον σύζυγό της και να σχεδίαζε τον χωρισμό τους. Αναφορές υπάρχουν και για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ ο κατηγορούμενος φέρεται να είχε εκφράσει φόβο ότι θα «έχανε τα παιδιά, το σπίτι και την εταιρεία του».

Η προκαταρκτική έρευνα ολοκληρώθηκε και η υπόθεση οδηγείται πλέον στη δικαστική αίθουσα, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί με έντονο ενδιαφέρον και αποτροπιασμό τις εξελίξεις σε ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Διαβάστε ακόμα: Ρωσία: Συνετρίβη στρατιωτικό μεταγωγικό An-22 κοντά στη Μόσχα – Νεκρό όλο το πλήρωμα