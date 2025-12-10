Νέο πλήγμα για τη Eurovision: Ποια είναι η επόμενη χώρα που αποσύρεται εξαιτίας της συμμετοχής του Ισραήλ

Λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την επιβεβαίωση των συμμετοχών στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, η Ισλανδία γνωστοποίησε ότι δεν θα ταξιδέψει στη Βιέννη τον Μάιο του 2026. Η απόφαση της Εθνικής Ραδιοτηλεόρασης RÚV την κατατάσσει πλέον στην αυξανόμενη λίστα των χωρών που αποσύρονται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η Ισλανδία προστίθεται σε μια σειρά αποχωρήσεων που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, με την Ισπανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ολλανδία να έχουν ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στον επετειακό διαγωνισμό.

Η απόφαση της RÚV και οι λόγοι πίσω από την αποχώρηση

Σε ανακοίνωσή της μετά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, η RÚV σημείωσε ότι η παρουσία της ισραηλινής ραδιοτηλεόρασης KAN στον διαγωνισμό έχει προκαλέσει βαθύ διχασμό τόσο εντός της EBU όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Η ένταση γύρω από τη διοργάνωση έχει ενταθεί, καθώς η συζήτηση για τον πόλεμο στη Γάζα παραμένει στο προσκήνιο, ενώ ταυτόχρονα επανέρχονται αμφιβολίες σχετικά με την ακεραιότητα παλαιότερων διαδικασιών ψηφοφορίας.

Παρότι η EBU ενέκρινε πρόσφατα ένα νέο πακέτο μέτρων για την προστασία της ψηφοφορίας, η RÚV τόνισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα για το αν αυτά μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανησυχίες της.

Η ισλανδική ραδιοτηλεόραση υπογράμμισε επίσης ότι έλαβε πολύ σοβαρά υπόψη τις αντιδράσεις που εκφράστηκαν στο εσωτερικό της χώρας: ενώσεις καλλιτεχνών, ενδιαφερόμενοι φορείς αλλά και πολίτες δήλωσαν ανοιχτά ότι αντιτίθενται στη συμμετοχή της Ισλανδίας σε έναν διαγωνισμό όπου συμμετέχει η KAN. Η RÚV είχε μάλιστα ζητήσει από την EBU τον αποκλεισμό της ισραηλινής ραδιοτηλεόρασης, κάνοντας αναφορά σε αντίστοιχα προηγούμενα.

«Η συμμετοχή της Ισλανδίας δεν θα αποτελούσε ούτε πηγή χαράς ούτε ειρήνης», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, εξηγώντας ότι η απόφαση ελήφθη και λόγω της αρνητικής αντίδρασης που εκδηλώθηκε και στη σύνοδο κορυφής της EBU.

Οι αντιδράσεις από την πλευρά του Ισραήλ

Από την ισραηλινή ραδιοτηλεόραση, ο διευθύνων σύμβουλος της KAN, Γκολάν Γιόχπαζ, άσκησε κριτική στις χώρες που επιχειρούν να αποκλείσουν το Ισραήλ. Χαρακτήρισε τις κινήσεις αυτές «πολιτιστικό μποϊκοτάζ» και προειδοποίησε ότι «κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει» μια τέτοια πρακτική, ιδιαίτερα τη χρονιά της 70ής επετείου του θεσμού.

Ιστορικό συμμετοχής του Ισραήλ

Το Ισραήλ συμμετέχει στη Eurovision από το 1973, ως μέλος της EBU. Έχει κερδίσει τέσσερις φορές, με πιο πρόσφατη νίκη το 2018, ενώ το 2025 κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

