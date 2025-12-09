Λονδίνο: Γόνος πλούσιας οικογένειας δολοφόνησε με κουζινομάχαιρο τη σύντροφό του

Μια υπόθεση που συγκλόνισε το Λονδίνο και προκάλεσε έντονη συζήτηση για την έμφυλη βία και τα ψυχολογικά αδιέξοδα στις σχέσεις, έφτασε στο τέλος της στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο 26χρονος Τζόσουα Μίχαλς, γόνος εύπορης οικογένειας με πατέρα υψηλόβαθμο στέλεχος σε διεθνή ενεργειακό όμιλο, κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία της συντρόφου του, Ζι Γουάνγκ, το 2024.

Ο καβγάς που κατέληξε σε ανθρωποκτονία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ένταση μεταξύ του ζευγαριού κορυφώθηκε μετά από κατηγορίες της 31χρονης ότι ο 26χρονος της είχε μεταδώσει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Λίγες μόνο ημέρες πριν το τραγικό περιστατικό, η Γουάνγκ είχε εντοπίσει εξάνθημα στο σώμα της και πίστευε ότι σχετίζεται με μόλυνση, παρά το ότι οι ειδικοί υποστήριξαν πως θα μπορούσε να προέρχεται ακόμη και από το αντισυλληπτικό χάπι.

Τα μηνύματά τους, που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο, αποκάλυψαν φόβους, απειλές και έντονη συναισθηματική αναστάτωση. «Ο θάνατος θα ήταν ευκολότερος», είχε γράψει η 31χρονη, περιγράφοντας το άγχος και την πιεστική κατάσταση στην οποία βρισκόταν.

Ο ισχυρισμός του δράστη: «Προσπαθούσα να αμυνθώ»

Ο Μίχαλς, στην απολογία του, υποστήριξε ότι μετέβη στο σπίτι της για να ηρεμήσει τα πνεύματα. Σύμφωνα με όσα είπε στο δικαστήριο, βρέθηκε στην κουζίνα για να κόψει αλλαντικά όταν – όπως υποστήριξε – η Γουάνγκ τον πλησίασε σε έξαλλη κατάσταση και προσπάθησε να του αρπάξει το μαχαίρι.

«Ήταν τρελή και δαιμονισμένη εκείνη τη στιγμή», είπε, ισχυριζόμενος ότι μαχαίρωσε τη σύντροφό του κατά τη διάρκεια πάλης, δήθεν σε κίνηση αυτοάμυνας.

Τα τέσσερα κρίσιμα λάθη που τον «έκαψαν»

Η εικόνα όμως που σχημάτισε η έρευνα διαψεύδει πλήρως τους ισχυρισμούς του.

Ο 26χρονος:

Δεν κάλεσε άμεσα βοήθεια – η γυναίκα έμεινε αβοήθητη επί μία ώρα, ενώ ήταν ακόμη ζωντανή.

Επικοινώνησε πρώτα με τον πατέρα του για «να βρει καλό δικηγόρο».

Πέταξε το κινητό και άλλα αντικείμενα της Γουάνγκ, σε προσπάθεια συγκάλυψης.

Έφυγε από το διαμέρισμα με ταξί, αφήνοντάς την αιμορραγούσα.

Οι πράξεις αυτές θεωρήθηκαν από το δικαστήριο ενδείξεις συνειδητής απομάκρυνσης από το σημείο και όχι πανικού ή αυτοάμυνας.

@CrimeLdn @ScarcityStudios @999London @uknip247 @obbsie @dwaynamics



The victim of the Fatal Stabbing in Hither Green has been named in court papers as Zhe Weng, 31. Joshua Michals 24, is charged with her Murder. https://t.co/28ApSys3xY — Crime Scene Images London (@csi_london) March 25, 2024

Οι μαρτυρίες φίλων που δεν πίστευαν αυτό που συνέβη

Φίλοι του Μίχαλς κατέθεσαν πως ήταν «ήρεμος» και «καλοαναθρεμμένος», εκφράζοντας σοκ για το έγκλημα. Ωστόσο, το προφίλ ενός ανθρώπου που μεγαλώνει με προνόμια είναι μια πλευρά. Οι πράξεις του εκείνη τη μέρα, όπως τόνισε η εισαγγελία, αποκάλυψαν κάτι εντελώς διαφορετικό.

Τα μηνύματα που αποκάλυψαν την κλιμάκωση

Οι συνομιλίες του ζευγαριού κατέδειξαν την αυξανόμενη ψυχολογική πίεση της Γουάνγκ. Σε ένα από τα τελευταία μηνύματά της, του έγραφε:

«Σε μισώ που δεν έκανες τεστ. Σε μισώ που με πίεσες για το χάπι. Μου κατέστρεψες τη ζωή».

Τα μηνύματα αυτά έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας του κινήτρου, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι ο καβγάς ήταν σοβαρός, αλλά η αντίδραση του δράστη δυσανάλογη και θανατηφόρα.

Το τέλος της δίκης και τα επόμενα βήματα

Ο Τζόσουα Μίχαλς κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, με τα βρετανικά μέσα να εκτιμούν ότι η καταδίκη θα είναι βαριά, λόγω της απουσίας έστω και στοιχειώδους προσπάθειας διάσωσης του θύματος.

