Ποια χώρα απαγορεύει τη χρήση social media σε παιδιά κάτω των 16 – Το νέο αυστηρό της πλαίσιο

Η Αυστραλία γίνεται η πρώτη χώρα παγκοσμίως που θέτει κατώτατο όριο ηλικίας τα 16 έτη για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιβάλλοντας μια ιστορική ρύθμιση που αναμένεται να επηρεάσει τον παγκόσμιο διάλογο γύρω από την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων.

Στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας, δέκα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες —ανάμεσά τους Instagram, Snapchat, TikTok και YouTube— υποχρεώνονται να μπλοκάρουν την πρόσβαση σε χρήστες μικρότερους των 16 ετών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και 33 εκατομμύρια ευρώ.

Αντιδράσεις και υποστηρικτές του μέτρου

Ο νέος νόμος έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση:

- Τεχνολογικοί κολοσσοί και οργανώσεις για την ελευθερία της έκφρασης κάνουν λόγο για υπερβολικό κρατικό παρεμβατισμό.

- Αντίθετα, γονείς και οργανώσεις παιδικών δικαιωμάτων χαιρετίζουν το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι προστατεύει τα παιδιά από τοξικά περιβάλλοντα, διαδικτυακό εκφοβισμό και επιρροή αλγορίθμων.

Η απόφαση της Αυστραλίας θεωρείται πιθανό να λειτουργήσει ως παγκόσμιο προηγούμενο, καθώς πολλές χώρες εξετάζουν ήδη αν μπορούν να επιβάλουν αντίστοιχους περιορισμούς.

Η θέση του Αυστραλού πρωθυπουργού

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η νέα ρύθμιση στοχεύει να προστατεύσει τη νεολαία από την πίεση της συνεχούς έκθεσης στα social media.

Κάλεσε μάλιστα τους νέους να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους στις χειμερινές διακοπές κάνοντας πράγματα εκτός οθόνης — όπως διάβασμα, άθληση ή εκμάθηση μουσικού οργάνου — αντί να περνούν την ημέρα τους σκρολάροντας.

