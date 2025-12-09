Μεγάλη πυρκαγιά στο Μανχάταν: Εκκένωση έξι ορόφων και τρεις τραυματίες σε εξαώροφη πολυκατοικία

# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Μανχάταν, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στον τελευταίο όροφο εξαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ, προκαλώντας την άμεση εκκένωση έξι ορόφων και τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους και ενός πυροσβέστη.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 08:20 τοπική ώρα (15:20 ώρα Ελλάδας), με τις αρχές να αποκλείουν άμεσα την περιοχή. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να ελέγξουν τη φωτιά πριν αυτή εξαπλωθεί σε γειτονικά κτίρια.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης, Κέβιν Γουντς, ανέφερε ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο μέσα σε τρεις λεπτά, χαρακτηρίζοντας τον χρόνο ανταπόκρισης «εντυπωσιακό». Όπως διευκρίνισε, δύο ένοικοι εντοπίστηκαν τραυματισμένοι – ο ένας στην ταράτσα και ο άλλος στον τρίτο όροφο – ενώ οι υπόλοιποι είχαν προλάβει να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

