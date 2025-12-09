Μεγάλη πυρκαγιά στο Μανχάταν: Εκκένωση έξι ορόφων και τρεις τραυματίες σε εξαώροφη πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Μανχάταν, όταν πυρκαγιά ξέσπασε στον τελευταίο όροφο εξαώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ, προκαλώντας την άμεση εκκένωση έξι ορόφων και τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους και ενός πυροσβέστη.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 08:20 τοπική ώρα (15:20 ώρα Ελλάδας), με τις αρχές να αποκλείουν άμεσα την περιοχή. Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να ελέγξουν τη φωτιά πριν αυτή εξαπλωθεί σε γειτονικά κτίρια.

Ο επικεφαλής της επιχείρησης, Κέβιν Γουντς, ανέφερε ότι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έφτασαν στο σημείο μέσα σε τρεις λεπτά, χαρακτηρίζοντας τον χρόνο ανταπόκρισης «εντυπωσιακό». Όπως διευκρίνισε, δύο ένοικοι εντοπίστηκαν τραυματισμένοι – ο ένας στην ταράτσα και ο άλλος στον τρίτο όροφο – ενώ οι υπόλοιποι είχαν προλάβει να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα και βρίσκονται υπό διερεύνηση.

???????? A major four-alarm fire erupted Tuesday morning, Dec. 9/25, in a six-story residential building at 201 West 107th Street on Manhattan’s Upper West Side.



The blaze began around 8:20 a.m. on the top floor of the non-fireproof structure, causing a partial roof collapse and heavy… pic.twitter.com/ZmdR2t2H5C — World In Last 24hrs (@world24x7hr) December 9, 2025

Διαβάστε ακόμα: Δεν αποχωρεί από την πολιτική ο Νετανιάχου - Το «όχι» στη συνταξιοδότηση