Ισχυρότατος σεισμός μεγέθους 7,6 Ρίχτερ ταρακούνησε τη βόρεια και ανατολική Ιαπωνία το μεσημέρι της Δευτέρας, προκαλώντας συναγερμό για τσουνάμι και εκκενώσεις σε παράκτιες περιοχές. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του USGS και του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε στις 16:15 (ώρα Ελλάδας), περίπου 81 χλμ. βόρεια–βορειοανατολικά της πόλης Χατσινόχε.

Πρώτες αναφορές για τραυματίες

Ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός NHK μετέδωσε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ξενοδοχείο στην πόλη Χατσινόχε, στην περιφέρεια Αομόρι, μία από τις πιο κοντινές περιοχές στο επίκεντρο.

Λίγα λεπτά μετά τον κύριο σεισμό, ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός 5,5 Ρίχτερ, αυξάνοντας την ανησυχία των κατοίκων.

Τσουνάμι: Κύματα 40 εκατοστών έφτασαν στα πρώτα λιμάνια

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι έως 3 μέτρα, καλώντας τους κατοίκους σε άμεση απομάκρυνση από τις ακτές.

Ήδη καταγράφηκαν κύματα 40 εκατοστών στα λιμάνια Mutsu Ogawara (Αομόρι) και Urakawa (Χοκάιντο. Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, καθώς νέοι κυματισμοί μπορεί να εμφανιστούν εντός της ημέρας.

Πυρηνικοί σταθμοί σε έλεγχο ασφαλείας

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στις περιοχές που επλήγησαν διεξάγουν προληπτικούς ελέγχους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ανωμαλίες, σύμφωνα με το NHK.

Η Ιαπωνία σε υψηλή σεισμικότητα

Η χώρα βρίσκεται πάνω στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού και παρουσιάζει από τις μεγαλύτερες συχνότητες σεισμών παγκοσμίως, με μικρότερες δονήσεις να καταγράφονται σχεδόν κάθε λίγα λεπτά.

Οι περιοχές υπό προειδοποίηση

Η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορά τις νομαρχίες:

– Χοκάιντο

– Αομόρι

– Ιβάτε

Το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή 80 χλμ. από τις ακτές του Αομόρι, σε βάθος 50 χλμ.

Οι ιαπωνικές αρχές καλούν τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από την ακτογραμμή και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές, καθώς η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη.

