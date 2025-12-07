Έλον Μασκ κατά Ε.Ε. ξανά: Γραφειοκρατία που καταπιέζει την Ευρώπη

Ο Έλον Μασκ συνεχίζει τις δημόσιες επιθέσεις του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ που επέβαλε η Κομισιόν στην πλατφόρμα Χ για παραβιάσεις του ευρωπαϊκού Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).

Σε νέες αναρτήσεις του, ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX υποστήριξε ότι η Ε.Ε. δεν λειτουργεί ως δημοκρατικό σύστημα, αλλά ως ένα μοντέλο γραφειοκρατικής διακυβέρνησης όπου «κυριαρχούν μη εκλεγμένοι αξιωματούχοι». Σε δεύτερη ανάρτηση έκανε λόγο για «τυραννική, μη εκλεγμένη γραφειοκρατία που καταπιέζει τους πολίτες της Ευρώπης», φωτογραφίζοντας τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Η παρέμβασή του έρχεται μόλις μία ημέρα μετά τη δήλωσή του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση «πρέπει να καταργηθεί» και ότι η εξουσία οφείλει να επιστρέψει στα κράτη-μέλη, ώστε κάθε κυβέρνηση «να εκπροσωπεί αποτελεσματικότερα τους πολίτες της».

Το ιστορικό της σύγκρουσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα βαρύ πρόστιμο στην πλατφόρμα Χ, κρίνοντας ότι δεν τηρεί τις απαιτήσεις διαφάνειας που προβλέπει ο DSA για πολύ μεγάλες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Έντονη ήταν επίσης η κριτική της Κομισιόν στο σύστημα «μπλε επιβεβαίωσης» της πλατφόρμας, καθώς –όπως υποστηρίζει– η χρέωση για την απόκτηση σήματος δεν επιβεβαιώνει ταυτότητα χρήστη, αλλά αποτελεί απλώς ένδειξη πληρωμής, κάτι που θεωρήθηκε παραπλανητικό.

The tyrannical, unelected bureaucracy oppressing the people of Europe are in the second picture https://t.co/j6CFFbajJa — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

The European Union is not DEMOcracy – rule of the people – but rather BUREAUcracy – rule of the unelected bureaucrat! — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

