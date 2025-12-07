# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Δεν αποχωρεί από την πολιτική ο Νετανιάχου - Το «όχι» στη συνταξιοδότηση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από την πολιτική, ακόμη κι αν στο μέλλον του απονεμηθεί προεδρική χάρη σχετικά με την πολύχρονη δίκη για διαφθορά που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η δικαστική διαδικασία —που είχε «παγώσει» για δύο χρόνια λόγω του πολέμου— συνεχίζεται πλέον κανονικά, εξετάζοντας εάν οι κατηγορίες που τον βαραίνουν έχουν βάση.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου ρωτήθηκε σε κοινή εμφάνιση με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την πολιτική ζωή σε περίπτωση που λάβει χάρη. Η απάντησή του ήταν άμεση:

«Όχι», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας:

«Κάποιοι ανησυχούν πολύ για το μέλλον μου. Το ίδιο και οι ψηφοφόροι — κι εκείνοι θα αποφασίσουν προφανώς. Αλλά έχουμε μπροστά μας μεγάλα καθήκοντα.»

Με τη δήλωση αυτή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κάνει σαφές πως προτίθεται να παραμείνει ενεργός στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, ανεξάρτητα από τη δικαστική εξέλιξη.

