Αισιοδοξία του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθενώνα – Υπάρχει κοινός τόπος

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, εμφανίζεται για ακόμη μία φορά θετικός στο ενδεχόμενο συμφωνίας που θα οδηγήσει στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Μιλώντας στους Times, αναγνώρισε ότι το ζήτημα παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα που έχει αντιμετωπίσει το Μουσείο εδώ και δύο αιώνες, ωστόσο υπογράμμισε ότι διατηρεί την αισιοδοξία του για μια λύση που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές.

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας χαρακτήρισε τις ελληνικές διεκδικήσεις «απόλυτα κατανοητές», επισημαίνοντας ότι με κατάλληλο διάλογο μπορεί να βρεθεί ένας «κοινός τόπος» που θα σέβεται τόσο το αίτημα της Ελλάδας όσο και το θεσμικό πλαίσιο που δεσμεύει το Βρετανικό Μουσείο.

«Αν όλοι προσεγγίσουμε το θέμα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει σημείο προσγείωσης που καλύπτει τις απαιτήσεις και των δύο», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η επίλυση του ζητήματος θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες συνεργασίες και αμοιβαίες ανταλλαγές εκθεμάτων.

Ο Όσμπορν δεν έκρυψε ότι όταν ανέλαβε την προεδρία του Μουσείου, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες — από τις επιπτώσεις της πανδημίας έως το σκάνδαλο κλοπής περίπου 2.000 αντικειμένων. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίστηκε πλέον αισιόδοξος, αναφέροντας ότι με τη νέα διεύθυνση του Νικ Κάλιναν και τον ανασχεδιασμό του ιδρύματος, η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτιώνεται.

Όπως είπε, η συγκεκριμένη θέση είναι «η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει», θεωρώντας πως η πολιτική του εμπειρία τον βοηθά να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ισορροπία ανάμεσα στην κυβέρνηση και την ανεξαρτησία του μουσείου.

