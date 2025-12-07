Συναγερμός στο Heathrow – Τεράστια επιχείρηση με ένοπλους αστυνομικούς, αποκλεισμούς και ακυρώσεις δρομολογίων

Αναστάτωση επικρατεί στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, όπου νωρίτερα στήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση μετά από πληροφορίες για επίθεση με σπρέι πιπεριού στον χώρο του μετρό. Σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, οι αρχές κινητοποιήθηκαν σε πρωτοφανές επίπεδο, με μεγάλο αριθμό οπλισμένων αστυνομικών να αναπτύσσονται γύρω από τον Τερματικό Σταθμό 3, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης έφτασαν άμεσα στο σημείο.

Αν και το περιστατικό χαρακτηρίστηκε «σημαντικό», οι τραυματισμοί όσων χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα δεν θεωρούνται σοβαροί, όπως μεταδίδει το Sky News. Ωστόσο, ο πανικός που δημιουργήθηκε στο αεροδρόμιο και στο υπόγειο δίκτυο μετακίνησης ήταν μεγάλος, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους, αποκλεισμούς και προληπτική έρευνα οχημάτων.

Μία σύλληψη – αλλά μαρτυρίες έκαναν λόγο αρχικά για περισσότερους κρατούμενους

Αρχικές ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο συλλήψεις, ωστόσο νεότερα δεδομένα αναφέρουν ότι τελικά έχει συλληφθεί ένας άνδρας, με τις αρχές να κρατούν ακόμη χαμηλούς τόνους σχετικά με τα κίνητρα και τις συνθήκες του περιστατικού. Μάρτυρες ανέφεραν ότι άτομα «ψέκασαν άγνωστο αέριο» στον χώρο, ενώ στα social media κυκλοφορούν ήδη βίντεο όπου εμφανίζονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες σε πολίτες και ένοπλοι να επιχειρούν σε γκαράζ και χώρους στάθμευσης.

Κλειστές σήραγγες, αναστολές δρομολογίων – χάος στις μετακινήσεις

Οι σήραγγες του Heathrow έκλεισαν άμεσα, όπως και οι σιδηροδρομικές συνδέσεις με τον αερολιμένα. Η ιστοσελίδα του Heathrow Express ανακοίνωσε πλήρη διακοπή δρομολογίων «λόγω προβλήματος υπό διερεύνηση», ενώ Transport for London επιβεβαίωσε ότι καμία γραμμή δεν εκτελούσε υπηρεσίες προς Hayes & Harlington και τους τερματικούς σταθμούς.

Παράλληλα, η κυκλοφορία στις γραμμές Elizabeth και Piccadilly διακόπηκε, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις να επηρεάζουν χιλιάδες ταξιδιώτες. Οι οδηγοί λεωφορείων που βρίσκονταν στον σταθμό ενημερώθηκαν να παραμείνουν εντός των οχημάτων τους, χωρίς καμία μετακίνηση, μέχρι νεωτέρας.

Αργότερα, το National Rail ανακοίνωσε ότι οι γραμμές άνοιξαν ξανά, ωστόσο «αναμένονται σημαντικές διαταραχές μέχρι τις 11:45», με καθυστερήσεις έως 10 λεπτών και μεμονωμένες ακυρώσεις καθώς η κυκλοφορία επανέρχεται σταδιακά.

Πτήσεις σε λειτουργία – αλλά το έδαφος «παγωμένο»

Παρά την αναστάτωση, το αεροδρόμιο Heathrow δεν ανακοίνωσε παύση πτήσεων και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η εναέρια κυκλοφορία δεν έχει επηρεαστεί. Η πρόσβαση ωστόσο στο Terminal 3 είναι περιορισμένη και εκτάσεις γύρω από το σημείο παραμένουν αποκλεισμένες.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε:

«Οι ομάδες μας ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο πολυώροφο πάρκινγκ του Τερματικού Σταθμού 3. Θα παρέχουμε ενημερώσεις σύντομα».

Από πλευράς πυροσβεστικής:

«Λάβαμε κλήση στις 8:14 το πρωί για να βοηθήσουμε στο περιστατικό. Οι πυροσβέστες παραμένουν στον τόπο του συμβάντος», ανέφερε εκπρόσωπος της London Fire Brigade.

Το Heathrow παραμένει σε επαγρύπνηση

Με περισσότερο από 5 εκατομμύρια επιβάτες τον μήνα, το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του Ηνωμένου Βασιλείου λειτουργεί σήμερα υπό αυξημένη επιτήρηση και εκατοντάδες ταξιδιώτες έχουν καθυστερήσει ή εγκλωβιστεί στους περιμετρικούς σταθμούς.

Το περιστατικό εξακολουθεί να ερευνάται και μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα και την ταυτότητα του συλληφθέντα.

