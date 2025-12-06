Έλον Μασκ κατά ΕΕ μετά το πρόστιμο: Να καταργηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ένταση ανάμεσα στον Έλον Μασκ και την Ευρωπαϊκή Ένωση κλιμακώνεται, μετά την απόφαση της Κομισιόν να επιβάλει πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ στην πλατφόρμα X, για παραβίαση των κανόνων του νέου Digital Services Act (DSA). Η είδηση ανακοινώθηκε την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και αποτελεί την πρώτη μεγάλη εφαρμογή του κανονισμού σε κοινωνικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πλατφόρμα ευθύνεται για τρία σημεία παραβάσεων:

- παραπλανητική χρήση του blue check επαλήθευσης

- έλλειψη διαφάνειας στις διαφημίσεις και τους χορηγούς

- άρνηση πρόσβασης ερευνητών σε δημόσια δεδομένα

Η ΕΕ υποστηρίζει ότι οι κανόνες αυτοί αφορούν την προστασία του χρήστη, τον έλεγχο παραπληροφόρησης και τη διαφάνεια στη ροή πληροφορίας.

Η αντίδραση Μασκ – «Το πρόστιμο είναι τρέλα»

Ο Έλον Μασκ απάντησε άμεσα και δημόσια, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «τρέλα» και προχωρώντας σε ακόμη πιο σκληρή δήλωση. Με ανάρτησή του στο X υποστήριξε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταργηθεί», κατηγορώντας τις Βρυξέλλες για υπέρβαση εξουσιών και παρέμβαση στην εθνική κυριαρχία.

Ο ίδιος τόνισε ότι το μέτρο δεν πλήττει μόνο την πλατφόρμα αλλά και τον ίδιο προσωπικά.

The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people — Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025

Αντίδραση και από ΗΠΑ

Στο πλευρό του Μασκ στάθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε το πρόστιμο «επίθεση απέναντι στον αμερικανικό λαό» και στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες των ΗΠΑ. Το περιστατικό προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Βρυξελλών, με φόντο την τεχνολογική ρύθμιση και τα ζητήματα ελευθερίας λόγου.

Τι σημαίνει η απόφαση για τα social media

Η Κομισιόν ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για περιορισμό ελευθερίας έκφρασης, αλλά για εφαρμογή κανόνων διαφάνειας. Προειδοποιεί παράλληλα ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οι κυρώσεις μπορεί να γίνουν πολύ βαρύτερες, φτάνοντας ακόμη και σε ποσοστό επί του παγκόσμιου τζίρου μιας πλατφόρμας.

Αν το X – και αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες – δεν προσαρμοστούν, η κόντρα αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά μέτωπα των επόμενων μηνών.

