Νέο λάθος από τον Μπάιντεν: Άλλαξε κατά λάθος το όνομα των ΗΠΑ σε ομιλία του

Μία ακόμη φραστική αστοχία του Τζο Μπάιντεν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετά από ομιλία του σε διάσκεψη LGBTQ+ την Παρασκευή. Ο 83χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε θέση ενάντια «στις κρίσεις που έχει προκαλέσει η τρέχουσα κυβέρνηση», ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο για λάθος διατύπωση που έγινε viral.

Ο Μπάιντεν τόνισε πως οι ΗΠΑ βγαίνουν «πιο δυνατές από κάθε κρίση», καλώντας σε πίστη, ελπίδα και ενότητα.
Αμέσως μετά, όμως, έχασε τη ροή των λόγων του και αντί της φράσης:

«We're the United States of America»,
ακούστηκε να λέει:
«We're the United States of Amerigotit».

Μετά το σαρδάμ, ο ίδιος προσπάθησε να συνεχίσει, λέγοντας μόνο:
«Αυτοί είμαστε… We are US», αποφεύγοντας στη συνέχεια τη λέξη που του δημιούργησε δυσκολία – σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και ήδη κυκλοφορεί ευρέως στα social media, προκαλώντας σχόλια, χιούμορ αλλά και πολιτικές αντιδράσεις.

