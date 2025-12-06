Νέο λάθος από τον Μπάιντεν: Άλλαξε κατά λάθος το όνομα των ΗΠΑ σε ομιλία του

Μία ακόμη φραστική αστοχία του Τζο Μπάιντεν κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μετά από ομιλία του σε διάσκεψη LGBTQ+ την Παρασκευή. Ο 83χρονος πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε θέση ενάντια «στις κρίσεις που έχει προκαλέσει η τρέχουσα κυβέρνηση», ωστόσο λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βρέθηκε στο επίκεντρο για λάθος διατύπωση που έγινε viral.

Ο Μπάιντεν τόνισε πως οι ΗΠΑ βγαίνουν «πιο δυνατές από κάθε κρίση», καλώντας σε πίστη, ελπίδα και ενότητα.

Αμέσως μετά, όμως, έχασε τη ροή των λόγων του και αντί της φράσης:



«We're the United States of America»,

ακούστηκε να λέει:

«We're the United States of Amerigotit».

Μετά το σαρδάμ, ο ίδιος προσπάθησε να συνεχίσει, λέγοντας μόνο:

«Αυτοί είμαστε… We are US», αποφεύγοντας στη συνέχεια τη λέξη που του δημιούργησε δυσκολία – σύμφωνα με τη Daily Mail.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και ήδη κυκλοφορεί ευρέως στα social media, προκαλώντας σχόλια, χιούμορ αλλά και πολιτικές αντιδράσεις.

Joe Biden no longer leads the United States of America ... and it seems he might be having some trouble remembering the full name of the country -- screwing up "America" during a speech. pic.twitter.com/4CUMI4EgEz — TMZ (@TMZ) December 6, 2025

