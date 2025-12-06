Λονδίνο: Ακτιβιστές πέταξαν μηλόπιτα σε προθήκη με το αυτοκρατορικό στέμμα – 4 συλλήψεις

Απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στον Πύργο του Λονδίνου, όταν ακτιβιστές εκτόξευσαν μηλόπιτα σε βιτρίνα όπου φυλάσσονταν κοσμήματα του βρετανικού στέμματος, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση ασφαλείας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, ενώ ο χώρος έκλεισε προσωρινά για το κοινό.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου (12:00 ώρα Ελλάδας), μετά τον βανδαλισμό της προθήκης. Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Take Back Power, η οποία χαρακτηρίζεται ως μη βίαιη ομάδα πολιτικής αντίστασης.

Το αφήγημα των ακτιβιστών

Όπως αναφέρθηκε, η ομάδα δηλώνει ότι η ενέργεια πραγματοποιήθηκε ως πίεση προς τη βρετανική κυβέρνηση για τη δημιουργία μόνιμης συνέλευσης πολιτών, με το όνομα «Κοινοβούλιο του Λαού», το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα έχει την εξουσία να φορολογεί τον υπερβολικό πλούτο και να «διορθώσει τη Βρετανία».

Κατά τη διάρκεια της εισβολής ακούστηκαν φράσεις όπως:

«Η δημοκρατία έχει καταρρεύσει»

«Η Βρετανία έχει καταρρεύσει. Ήρθαμε εδώ, στα κοσμήματα της χώρας, για να ανακτήσουμε την εξουσία».

Προηγούμενες δράσεις της ίδιας ομάδας

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, την Τετάρτη, τρία μέλη της Take Back Power είχαν αδειάσει σακούλες με κοπριά στο λόμπι του ξενοδοχείου The Ritz, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, συνεχίζοντας την ίδια γραμμή συμβολικών ενεργειών.

Το αυτοκρατορικό στέμμα

Το Αυτοκρατορικό Στέμμα αποτελεί εμβληματικό σύμβολο της βρετανικής μοναρχίας. Χρησιμοποιείται στις τελετές στέψης και σε ελάχιστες άλλες επίσημες περιστάσεις, ενώ το υπόλοιπο διάστημα παραμένει φυλαγμένο στον Πύργο του Λονδίνου.

