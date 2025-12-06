240 γυναίκες καταγγέλλουν στέλεχος Υπουργείου Πολιτισμού για χορήγηση διουρητικών σε συνεντεύξεις εργασίας

Μια σοκαριστική υπόθεση που ερευνάται επί σειρά ετών στη Γαλλία έχει φέρει στο φως τον οργανωμένο και επαναλαμβανόμενο τρόπο με τον οποίο ο ανώτερος δημόσιος υπάλληλος Christian Nègre φέρεται να παρενοχλούσε γυναίκες που προσέρχονταν σε συνεντεύξεις εργασίας στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Τι καταγγέλλεται

Περισσότερες από 240 γυναίκες έχουν δηλώσει ότι, από το 2011 έως το 2018, τους προσφέρθηκε καφές ή τσάι αναμεμειγμένο με ισχυρό, παράνομο διουρητικό. Στη συνέχεια ο Nègre φέρεται να τις οδηγούσε σε πολύωρους περιπάτους, παραμένοντας μακριά από τουαλέτες, ώστε να παρακολουθεί την αγωνία τους και –σε ορισμένες περιπτώσεις– την ούρησή τους.

Οι μαρτυρίες μιλούν για:

έντονη σωματική δυσφορία, τρέμουλο, ταχυκαρδία,

απόγνωση για εύρεση τουαλέτας,

στιγμές δημόσιας ταπείνωσης,

ψυχολογικό τραύμα που ακολουθεί τις γυναίκες για χρόνια.

Πώς αποκαλύφθηκε

Το 2018 ένας συνάδελφος κατήγγειλε ότι ο Nègre προσπάθησε να φωτογραφίσει κρυφά τα πόδια μιας υπαλλήλου. Η αστυνομία, ερευνώντας το γραφείο του, εντόπισε αρχείο με τίτλο «Experiments», όπου καταγράφονταν:

οι γυναίκες που είχαν λάβει τα διουρητικά,

οι αντιδράσεις τους,

φωτογραφίες των κάτω άκρων τους.

Μετά την έρευνα:

Το 2019 απομακρύνθηκε από τη δημόσια υπηρεσία.

Τέθηκε υπό επίσημη δικαστική έρευνα για χορήγηση ναρκωτικών και σεξουαλική επίθεση.

Οι μαρτυρίες

Οι περιγραφές των θυμάτων είναι ιδιαίτερα λεπτομερείς και πανομοιότυπες:

Ο Nègre έπαιρνε το ποτήρι τους, απομακρυνόταν για λίγα δευτερόλεπτα και το επέστρεφε.

Πρότεινε «βόλτα για να συνεχιστεί η συνέντευξη» σε χώρους χωρίς άμεση πρόσβαση σε τουαλέτες.

Αδιαφορούσε για τις εκκλήσεις τους να σταματήσουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τις «κάλυπτε» με το σακάκι του την ώρα που κατέρρεαν από την ανάγκη για ούρηση.

Πολλές γυναίκες εμφάνισαν:

διαταραχή μετατραυματικού στρες,

άγχος και αποφυγή χώρων ή πόλεων όπου συνέβη το περιστατικό,

αποχή από αναζήτηση εργασίας λόγω ντροπής και αυτοϋποτίμησης.

Οι νομικές εξελίξεις

Η υπόθεση έχει καθυστερήσει σημαντικά να φτάσει στο ακροατήριο, γεγονός που πολλές γυναίκες χαρακτηρίζουν «δεύτερη θυματοποίηση».

Η δικηγόρος τους τονίζει ότι πρόκειται για κακοποίηση με στόχο:

επιβολή εξουσίας,

σεξουαλική ικανοποίηση μέσω ταπείνωσης,

έλεγχο του γυναικείου σώματος.

Ορισμένες γυναίκες έχουν ήδη λάβει αποζημίωση σε αστικές διαδικασίες, αν και το υπουργείο δεν κρίθηκε θεσμικά υπεύθυνο.

Το ευρύτερο ζήτημα

Το συνδικάτο CGT Culture καταγγέλλει ότι υπήρχαν εδώ και χρόνια σημάδια προβληματικής συμπεριφοράς του Nègre, όπως μυστικές φωτογραφήσεις σε συνεδριάσεις, τα οποία δεν εξετάστηκαν επαρκώς.

Ζητά αναγνώριση θεσμικής ευθύνης και ενίσχυση μηχανισμών προστασίας.

Τι λένε τα θύματα σήμερα

Πολλές δηλώνουν ότι:

εξακολουθούν να φοβούνται,

η δίκη καθυστερεί αδικαιολόγητα,

ο θυμός και η ντροπή παραμένουν,

θέλουν να αποτρέψουν οποιαδήποτε επανάληψη τέτοιου μοτίβου κακοποίησης.

Η πρωτοφανής αυτή υπόθεση αναδεικνύει τα κενά προστασίας ακόμη και σε χώρους όπου κανείς δεν θα περίμενε να στοχοποιηθεί: στη διαδικασία πρόσληψης σε δημόσια υπηρεσία.

