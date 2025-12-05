# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Taste Atlas: Χάσαμε την πρώτη θέση στις «100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου» – Ποια χώρα μας πέρασε

Taste Atlas: Χάσαμε την πρώτη θέση στις «100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου» – Ποια χώρα μας πέρασε

Αλλαγές σημειώθηκαν φέτος στην κορυφή της λίστας «100 Best Cuisines in the World» του Taste Atlas, με την Ελλάδα να παραχωρεί την πρώτη θέση που κατείχε πέρσι. Στα βραβεία 24/25 η Ελληνική Κουζίνα είχε αναδειχθεί κορυφαία παγκοσμίως με βαθμολογία 4.60· ωστόσο, στα Taste Atlas Awards 25/26, παρότι διατήρησε ακριβώς την ίδια βαθμολογία, υποχώρησε στη δεύτερη θέση.

Η Ιταλία κατακτά την κορυφή
Η Ιταλική Κουζίνα ανέβηκε στην πρώτη θέση, αυξάνοντας τη βαθμολογία της από 4.59 σε 4.64. Η μικρή αυτή αλλά καθοριστική βελτίωση της επέτρεψε να ξεπεράσει την Ελλάδα και να κατακτήσει το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Μεγάλες μετακινήσεις στην πρώτη δεκάδα
Η νέα λίστα έφερε αξιοσημείωτες αλλαγές στη δεκάδα των δημοφιλέστερων κουζινών:

• Περού: Από την 14η εκτοξεύθηκε στην 3η θέση.
• Πορτογαλία: Υποχώρησε από την 5η στην 4η θέση.
• Ισπανία: Κατέβηκε από την 4η στην 5η θέση.
• Ιαπωνία: Σημαντική άνοδος από την 9η στην 6η θέση.
• Μεξικό: Μεγάλη πτώση από την 3η θέση στην 11η.
• Τουρκία: Σταθερή στην 7η θέση.
• Κίνα: Από τη 10η ανέβηκε στην 8η θέση.
• Γαλλία: Διατήρησε τη 9η θέση χωρίς μεταβολές.

Η εικόνα για την ελληνική γαστρονομία
Παρά την απώλεια της κορυφής, η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σταθερά υψηλή διεθνή αναγνώριση. Η διατήρηση της βαθμολογίας της επιβεβαιώνει τη σταθερή ποιότητα και το ισχυρό αποτύπωμα της ελληνικής κουζίνας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα Taste Atlas Awards 25/26 δείχνουν ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των κορυφαίων κουζινών παραμένει έντονος, με τις διαφορές στη βαθμολογία να κρέμονται κυριολεκτικά από… δεκαδικά ψηφία.

Διαβάστε ακόμα: Σύλληψη - βόμβα στις Βρυξέλλες: Υπό κράτηση η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι για απάτη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του – Πιθανό αίτιο οι αναθυμιάσεις γεννήτριας
Κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του – Πιθανό αίτιο οι αναθυμιάσεις γεννήτριας

Αυστρία: 33χρονη ορειβάτισσα πέθανε από το ψύχος – Κατηγορείται ο σύντροφός της για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Κόσμος

Αυστρία: 33χρονη ορειβάτισσα πέθανε από το ψύχος – Κατηγορείται ο σύντροφός της για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Κακοκαιρία Byron: Τι προβλέπεται για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Άδειες, τηλεργασία και μέτρα προστασίας
Κοινωνία

Κακοκαιρία Byron: Τι προβλέπεται για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Άδειες, τηλεργασία και μέτρα προστασίας

Νεαροί «τιμωροί» παγιδεύουν παιδόφιλους στη Θεσσαλονίκη – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.
Κοινωνία

Νεαροί «τιμωροί» παγιδεύουν παιδόφιλους στη Θεσσαλονίκη – Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και κλειστοί δρόμοι λόγω της κακοκαιρίας «Byron»
Κοινωνία

Κυκλοφοριακό χάος στην Αττική: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και κλειστοί δρόμοι λόγω της κακοκαιρίας «Byron»