Τραμπ: Η Ευρώπη κινδυνεύει με πολιτιστική εξαφάνιση – Θα είναι αγνώριστη σε 20 χρόνια

Η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η πρώτη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, διατυπώνει μία από τις πιο αιχμηρές προειδοποιήσεις προς την Ευρώπη που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βρίσκεται σε σημείο καμπής και κινδυνεύει να αλλοιωθεί σε βάθος χρόνου.

Η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει την κατάσταση «υπαρξιακή», υποστηρίζοντας πως οικονομική στασιμότητα, πολιτική λογοκρισία και αυξημένες μεταναστευτικές ροές έχουν μεταβάλει την ταυτότητα της ηπείρου σε βαθμό που, εάν συνεχιστεί ως έχει, θα είναι «αγνώριστη σε 20 χρόνια ή και νωρίτερα».

Τι αναφέρει η 29σέλιδη έκθεση

Στη νέα στρατηγική, η Ουάσιγκτον επιμένει πως η πολιτιστική φθορά είναι σημαντικότερη απειλή από την οικονομική κόπωση που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της ΕΕ. Το κείμενο σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορίσει πολιτικές ελευθερίες και δεν έχει καταφέρει να ελέγξει αποτελεσματικά τη μετανάστευση, με αποτέλεσμα εντάσεις και αίσθημα κοινωνικής αστάθειας.

Το Bloomberg τονίζει ότι η διατύπωση αυτή καταγράφει τη διεύρυνση της απόστασης ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Τριβές στις σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει βρεθεί επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες:

- για τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις που επηρεάζουν αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες

- για την πολιτική στήριξη προς εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα

- για τις πιέσεις προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ανασταλεί πακέτο χρηματοδότησης 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

Παρά την κριτική, η έκθεση αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη παραμένει «κρίσιμη» για τις ΗΠΑ – στρατηγικά, πολιτικά και πολιτισμικά.

Αμερικανικές προτεραιότητες

Στο ίδιο έγγραφο, η Ουάσιγκτον καθορίζει τέσσερις κεντρικούς άξονες πολιτικής στην ήπειρο:

- επιτάχυνση της λήξης του πολέμου στην Ουκρανία

- ενίσχυση της «αντίστασης» απέναντι σε πολιτικές κατευθύνσεις που θεωρεί προβληματικές

- διεύρυνση πρόσβασης αμερικανικών επιχειρήσεων στις ευρωπαϊκές αγορές

- αποτροπή περαιτέρω διεύρυνσης του ΝΑΤΟ



Κίνα – ο παράγοντας που αλλάζει ισορροπίες

Το κείμενο επαναφέρει την αμερικανική γραμμή απέναντι στο Πεκίνο, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ για δεκαετίες πίστευαν πως η οικονομική συνεργασία με την Κίνα θα την ενσωμάτωνε στη διεθνή τάξη. Αντί αυτής της προοπτικής, αναφέρεται πως η Κίνα «πλούτισε, ισχυροποιήθηκε και αξιοποίησε την ισχύ της προς όφελός της».

Η στρατηγική, επίσης, υπογραμμίζει τη σημασία της Λατινικής Αμερικής και του δυτικού ημισφαιρίου για την ασφάλεια των ΗΠΑ και την αντιμετώπιση της ρωσικής και κινεζικής επιρροής.

