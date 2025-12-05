Η μαρτυρία ενός 13χρονου που βυθίστηκε στην κεταμίνη: Πώς ο εθισμός κατέστρεψε τη ζωή του πριν ακόμη ενηλικιωθεί

Ένας έφηβος που έφτασε να καταναλώνει ποσότητες κεταμίνης επικίνδυνα υψηλές ακόμη και για ενήλικα, περιγράφει πώς ο εθισμός τον οδήγησε στην απόλυτη κατάρρευση. Ο Mark, όπως συστήθηκε στη διαδικτυακή εκπομπή του Scott Hames, μίλησε για τη σύντομη αλλά καταστροφική διαδρομή του στον κόσμο των ναρκωτικών, αναφέροντας ότι σήμερα μετρά 100 ημέρες «καθαρός» μέσα από πρόγραμμα απεξάρτησης.

Σύμφωνα με την εξομολόγησή του, όλα ξεκίνησαν όταν άρχισε να συναναστρέφεται μεγαλύτερα παιδιά. Η πρώτη επαφή ήταν με κάνναβη, στη συνέχεια με αλκοόλ και τελικά με σκληρές ουσίες. «Στην αρχή μια μικρή ποσότητα κράταγε μία εβδομάδα. Μετά δεν μου έφτανε τίποτα. Έφτασα να κάνω 11 γραμμάρια κεταμίνης την ημέρα», είπε, ένα νούμερο που προκάλεσε σοκ ακόμη και στον παρουσιαστή.

Ο Mark περιέγραψε ότι χρησιμοποιούσε την ουσία ακόμη και στις τουαλέτες του σχολείου, προσπαθώντας ταυτόχρονα να κρύψει την εξάρτησή του. Παρά τις εντάσεις στο σπίτι και τις προσπάθειες της οικογένειάς του, ο ίδιος παραδεχόταν ότι δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος του προβλήματος. «Θυμάμαι να περπατάω στη μέση του δρόμου χαμένος… Δεν καταλάβαινα τον πόνο γύρω μου, ούτε τον δικό μου».

Σημείο καμπής αποτέλεσαν τα προβλήματα υγείας: αιματουρία, έντονος πόνος κατά την ούρηση και άλλα συμπτώματα που συνδέονται με τη μακροχρόνια χρήση κεταμίνης. «Ούρλιαζα από τον πόνο. Εκεί κατάλαβα ότι δεν μπορούσα άλλο», είπε, εξηγώντας πως τότε αναζήτησε βοήθεια.

Ο νεαρός εξέφρασε βαθιά μεταμέλεια για τις επιλογές του. «Μετανιώνω που νόμιζα ότι αυτός ο τρόπος ζωής ήταν φυσιολογικός. Που έφυγα από το κολέγιο, που πήρα το πρώτο ναρκωτικό. Από εκεί ξεκινά η εμμονή». Μίλησε επίσης για την συναισθηματική αποσύνδεση που του προκάλεσε η κεταμίνη, λέγοντας πως είχε φτάσει στο σημείο να μη νιώθει τίποτα.

Η ιστορία του Mark λειτουργεί ως υπενθύμιση της ταχύτητας με την οποία ένας έφηβος μπορεί να βρεθεί εγκλωβισμένος στον εθισμό, αλλά και της σημασίας της έγκαιρης παρέμβασης. Παρά τη σκληρή διαδρομή του, ο ίδιος σήμερα προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του, τονίζοντας ότι θέλει η εμπειρία του να λειτουργήσει προειδοποιητικά για άλλους νέους.

