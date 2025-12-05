Σοκ στη βιομηχανία πολυτελείας: Έρευνες για εκμετάλλευση Κινέζων εργατών σε εργαστήρια στην Ιταλία

Έρευνα της εισαγγελίας του Μιλάνου φέρνει στο φως σοβαρές καταγγελίες για συνθήκες εκμετάλλευσης Κινέζων εργατών σε ιταλικά εργαστήρια που παράγουν προϊόντα για μερικά από τα πιο γνωστά brands πολυτελείας στον κόσμο.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η εισαγγελία, σε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια στην Ιταλία βρέθηκαν τσάντες, πορτοφόλια και ενδύματα με τα σήματα μεγάλων οίκων, τα οποία φαίνεται να κατασκευάζονταν από Κινέζους εργάτες υπό ιδιαίτερα σκληρές και επισφαλείς συνθήκες.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται συνολικά 13 εταιρείες υψηλής μόδας και αθλητικών ειδών. Μεταξύ αυτών αναφέρονται μάρκες του ομίλου Kering, όπως η Gucci, η Yves Saint Laurent και η Alexander McQueen, αλλά και η Givenchy (του ομίλου LVMH), η Prada και η Versace, καθώς και οι Ferragamo, Pinko, Dolce & Gabbana, Missoni, Off-White, η Coccinelle και η Adidas.

Οι εταιρείες αυτές διατηρούν, βάσει νόμου, το τεκμήριο της αθωότητας, ωστόσο ο εισαγγελέας ζητά άμεση κατάθεση εγγράφων για τις αλυσίδες εφοδιασμού τους, στο πλαίσιο εσωτερικών ελέγχων και διασταύρωσης στοιχείων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ιταλική δικαιοσύνη στρέφει το βλέμμα της σε αυτό το σύστημα παραγωγής. Αντίστοιχες έρευνες στο παρελθόν είχαν «αγγίξει» ονόματα όπως η Dior, οι εταιρείες δερμάτινων ειδών Tod’s και Alviero Martini, καθώς και θυγατρική του οίκου Armani και η Loro Piana, γνωστή για τα προϊόντα κασμίρ.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για εργάτες με εξευτελιστικούς μισθούς που κοιμούνταν μέσα στα ίδια τα εργαστήρια, ώστε να δουλεύουν συνεχώς για την παραγωγή προϊόντων τα οποία στη συνέχεια πωλούνται σε τιμές πολλών χιλιάδων ευρώ. Οι έρευνες της εισαγγελίας καταλήγουν σε διαπιστώσεις «σοβαρής έλλειψης εποπτείας» στις αλυσίδες εφοδιασμού και στους υπεργολάβους.

Με βάση την ιταλική νομοθεσία, οι εταιρείες μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες και για παραβάσεις που διαπράττουν εγκεκριμένοι προμηθευτές τους. Συνδικάτα και οργανώσεις υπεράσπισης εργαζομένων στη μόδα προειδοποιούν εδώ και δεκαετίες για «σκιώδη» δίκτυα παραγωγής, όπου η πίεση για χαμηλό κόστος ανοίγει τον δρόμο σε εκμετάλλευση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει και πολιτική αντίδραση. Η ιταλική κυβέρνηση έσπευσε να στηρίξει τις μεγάλες μάρκες, με τον υπουργό Βιομηχανίας και «Made in Italy», Αντόλφο Ούρσο, να κάνει λόγο για «επίθεση στη φήμη» της ιταλικής βιομηχανίας πολυτελείας.

Η Tod’s, η οποία αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία, έλαβε προθεσμία 11 εβδομάδων από δικαστή του Μιλάνου προκειμένου να ενισχύσει το σύστημα ελέγχου των προμηθευτών της, κάτι που θεωρείται ενδεικτικό της πίεσης που ασκούν πλέον οι δικαστικές αρχές προς τις εταιρείες για μεγαλύτερη διαφάνεια και ουσιαστική εποπτεία.

Το σκάνδαλο αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από το πραγματικό «κόστος» των ειδών πολυτελείας και αν οι υψηλές τιμές στα ράφια συμβαδίζουν με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα όσων τα παράγουν.

