Αυστρία: 33χρονη ορειβάτισσα πέθανε από το ψύχος – Κατηγορείται ο σύντροφός της για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σοκ έχει προκαλέσει στην Αυστρία η υπόθεση θανάτου μιας 33χρονης ορειβάτισσας στο Γκροσγκλόκνερ, την ψηλότερη κορυφή της χώρας, όπου έχασε τη ζωή της από το δριμύ ψύχος κατά τη διάρκεια απαιτητικής ανάβασης με τον σύντροφό της. Ο 36χρονος που τη συνόδευε βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιανουάριο, όταν το ζευγάρι βρέθηκε περίπου 50 μέτρα πριν από την κορυφή των 3.798 μέτρων. Η νεαρή γυναίκα άρχισε να εμφανίζει έντονη κόπωση και σημάδια αποπροσανατολισμού, αδυνατώντας να συνεχίσει. Σύμφωνα με την εισαγγελική έρευνα, ο σύντροφός της αποφάσισε να την αφήσει μόνη στο σημείο για να αναζητήσει βοήθεια, παραμένοντας εκτός για περίπου 6,5 ώρες, διάστημα κατά το οποίο η 33χρονη υπέκυψε στο ψύχος.

Οι αρχές αποδίδουν ευθύνες στον 36χρονο, ο οποίος ήταν έμπειρος ορειβάτης και φέρεται να αγνόησε καθοριστικούς παράγοντες ασφάλειας. Η εισαγγελία επισημαίνει ότι η γυναίκα δεν διέθετε την αναγκαία εμπειρία για μια τόσο απαιτητική διαδρομή, ενώ το ζευγάρι ξεκίνησε την ανάβαση καθυστερημένα και χωρίς τα προβλεπόμενα μέσα έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι δεν παρείχε επαρκή προστασία στη σύντροφό του πριν απομακρυνθεί, δεν την μετέφερε σε σημείο προφυλαγμένο από τον άνεμο και δεν χρησιμοποίησε εξοπλισμό θερμικής κάλυψης, όπως υπνόσακο ή ειδικές κουβέρτες διάσωσης. Στα στοιχεία της δικογραφίας περιλαμβάνεται και η επιλογή ακατάλληλου εξοπλισμού για τη γυναίκα, η οποία ανέβαινε με splitboard και χιονοπέδιλα ακατάλληλα για το μικτό έδαφος της κορυφής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεγονός ότι, ενώ το ζευγάρι είχε εγκλωβιστεί από τις 20:50, ο άνδρας δεν κάλεσε άμεσα σε βοήθεια. Παρά τις αποτυχημένες προσπάθειες επικοινωνίας των Αρχών, ο ίδιος δεν ανταποκρίθηκε σε κλήσεις, καθώς είχε θέσει το κινητό του σε αθόρυβη λειτουργία και το είχε απομακρύνει. Μόνο στις 3:30 π.μ. ειδοποίησε τις υπηρεσίες διάσωσης, όταν είχε ήδη εγκαταλείψει τη γυναίκα στο σημείο.

Το επόμενο πρωί, ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν στο ελικόπτερο να προσεγγίσει άμεσα, ωστόσο οι διασώστες που έφτασαν γύρω στις 10 π.μ. εντόπισαν τη 33χρονη νεκρή.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, που περιλάμβανε εξέταση κινητών τηλεφώνων, ιατροδικαστικών δεδομένων και τεχνική αξιολόγηση της διαδρομής, ο εισαγγελέας απήγγειλε επίσημες κατηγορίες εις βάρος του συντρόφου της.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος «λυπάται βαθιά για την εξέλιξη των γεγονότων» και θεωρεί πως επρόκειτο για ένα «τραγικό ατύχημα».

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Φεβρουαρίου 2026, στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Ίνσμπρουκ.

