Μια απίστευτη διάσωση εκτυλίχθηκε στη Δυτική Βιρτζίνια, όταν οδηγός φορτηγού βρέθηκε να κρέμεται κυριολεκτικά πάνω από γέφυρα, παγιδευμένος μέσα στην καμπίνα του οχήματος. Το υπόλοιπο φορτηγό, που μετέφερε τούβλα, είχε μείνει πάνω στο οδόστρωμα, αποτρέποντας την ολοκληρωτική πτώση στο κενό.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο προστατευτικό κιγκλίδωμα. Η καμπίνα πέρασε το όριο της γέφυρας και βρέθηκε να αιωρείται, με τον άνδρα να βρίσκεται παγιδευμένος σε μία από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες που μπορεί να αντιμετωπίσει οδηγός.

Το βάρος των τούβλων που μετέφερε το φορτηγό αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς κράτησε το πίσω μέρος του οχήματος σταθερό, δίνοντας στις δυνάμεις διάσωσης τον χρόνο που χρειάζονταν.

Ειδικά εκπαιδευμένοι διασώστες έφτασαν άμεσα στο σημείο. Κατέβηκαν με σκοινιά μέχρι την καμπίνα και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε ασφαλές σημείο χωρίς τραυματισμό.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής δήλωσε ότι πρόκειται για μία από τις πιο περίπλοκες και απαιτητικές επιχειρήσεις της 35ετούς καριέρας του, τονίζοντας πως «λεπτά της ώρας» καθόρισαν την έκβαση της διάσωσης.

Διαβάστε ακόμα: Μυστήριο με έγκυο που βρέθηκε νεκρή σε δάσος – Εξαφανισμένο το μωρό, υπό κράτηση ο αρραβωνιαστικός