MH370: Ξαναρχίζουν οι έρευνες για το εξαφανισμένο Boeing – Νέα προσπάθεια μετά από 11 χρόνια

Νέα προσπάθεια για τον εντοπισμό της πτήσης MH370 της Malaysia Airlines ξεκινά στα τέλη Δεκεμβρίου, έντεκα χρόνια μετά την εξαφάνιση του αεροσκάφους που παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών της Μαλαισίας, οι έρευνες στα βαθιά ύδατα του Ινδικού Ωκεανού θα επαναληφθούν στις 30 Δεκεμβρίου 2025, με την εξειδικευμένη βρετανική εταιρεία Ocean Infinity να αναλαμβάνει εκ νέου την επιχείρηση.

Η εταιρεία θα επιχειρήσει σε «στοχευμένη περιοχή» όπου θεωρείται ότι υπάρχουν οι ισχυρότερες πιθανότητες εντοπισμού του αεροσκάφους. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που πραγματοποίησε έρευνες και το 2018, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Η νέα επιχείρηση είχε αναβληθεί τον Απρίλιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η πτήση MH370, ένα Boeing 777 με 239 επιβαίνοντες –227 επιβάτες, κυρίως Κινέζοι υπήκοοι, και 12μελές πλήρωμα– εξαφανίστηκε από τα ραντάρ στις 8 Μαρτίου 2014, ενώ εκτελούσε το δρομολόγιο από Κουάλα Λουμπούρ προς Πεκίνο.

Παρά τις πολυετείς και εκτεταμένες έρευνες σε τεράστιες εκτάσεις του νότιου Ινδικού Ωκεανού, το αεροσκάφος δεν έχει βρεθεί ποτέ, γεγονός που έχει τροφοδοτήσει πλήθος θεωριών και εικασιών.

Το επίσημο πόρισμα των αρχών της Μαλαισίας το 2018 κατέληγε ότι η πορεία του αεροσκάφους έχει τροποποιηθεί χειροκίνητα, «πιθανότατα από κάποιον από τους πιλότους ή τρίτο πρόσωπο», χωρίς όμως να καταλήγει σε σαφή εξήγηση για τα αίτια της εξαφάνισης.

Η νέα φάση των ερευνών αναζωπυρώνει τις ελπίδες για απαντήσεις σε ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της παγκόσμιας αεροπλοΐας.

