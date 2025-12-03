Σε μία από τις πιο επιθετικές παρεμβάσεις των τελευταίων μηνών, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιτέθηκε στην Ευρώπη με σκληρούς χαρακτηρισμούς, απειλώντας ανοιχτά με πόλεμο λίγη ώρα πριν συναντήσει τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ στο Κρεμλίνο. Η χρονική στιγμή, το ύφος και οι διατυπώσεις δεν θεωρούνται τυχαία από τους αναλυτές, που εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιχειρεί να ασκήσει πίεση τόσο στην Ουάσιγκτον όσο και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σε μια περίοδο όπου η συνοχή της Δύσης δοκιμάζεται.

Η καθυστέρηση μιάμιση ώρας πριν τον καθορισμένο χρόνο συνάντησης με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θεωρήθηκε από πολλούς επίδειξη ισχύος, τη στιγμή που η Μόσχα ενημερωνόταν για την κατάληψη νέων ουκρανικών εδαφών. «Η Ευρώπη εμποδίζει την αμερικανική διοίκηση να επιτύχει ειρήνη για την Ουκρανία», δήλωσε ο Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι εάν ξεσπάσει πόλεμος, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα». Μάλιστα, τόνισε πως σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η Μόσχα «δεν θα έχει με κανέναν να διαπραγματευτεί».

Αντίποινα και απειλές στη Μαύρη Θάλασσα

Με ιδιαίτερη σκληρότητα, ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε με εντατικοποίηση των επιθέσεων στα ουκρανικά λιμάνια, αλλά και σε «οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτά», ως απάντηση στις πρόσφατες ουκρανικές επιχειρήσεις κατά ρωσικών τάνκερ του λεγόμενου «σκοτεινού στόλου». Χαρακτήρισε μάλιστα τις ουκρανικές επιθέσεις «ενέργειες πειρατείας».

Οι δηλώσεις αυτές, όπως μεταδίδει το Sky News, έχουν στόχο να φοβίσουν την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ώστε να μειωθεί η στήριξη προς το Κίεβο — μια τακτική που φαίνεται να έχει απήχηση, κυρίως σε Γερμανία, Ουγγαρία, Βουλγαρία και Σλοβακία.

Αμηχανία στις Βρυξέλλες – Νέο πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ούτε η ΕΕ συνολικά ούτε τα κράτη-μέλη αντέδρασαν άμεσα στη ρητορική κλιμάκωση της Μόσχας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ήδη σε δύσκολη θέση, καθώς το κύρος της έχει δεχθεί νέο χτύπημα μετά τη σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι. Το γεγονός αυτό έχει στρέψει την προσοχή των Βρυξελλών στο εσωτερικό τους, την ώρα που ο Πούτιν υψώνει τους τόνους.

Παράλληλα, οι αναλυτές βλέπουν στις δηλώσεις του Ρώσου προέδρου μια σαφή προσπάθεια να υπονομεύσει την αμερικανο-ευρωπαϊκή σύμπλευση στο ουκρανικό ζήτημα, σε μια στιγμή όπου τροποποιημένο σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ —ευνοϊκό προς τη Μόσχα— βρίσκεται στο τραπέζι.

Η Ουκρανία σε δεινή θέση

Με τις απώλειες να συσσωρεύονται και τις υποδομές να έχουν δεχτεί ανυπολόγιστο πλήγμα, η Ουκρανία καλείται να συνεχίσει έναν πόλεμο που, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, θα αφήσει τη χώρα κατεστραμμένη για μία ή και δύο γενιές. Παρά την εντυπωσιακή ανθεκτικότητα που δείχνουν οι Ουκρανοί, η πραγματικότητα παραμένει ζοφερή: η Ρωσία έχει στρατηγικό βάθος και μεγαλύτερη ανοχή σε παρατεταμένες συγκρούσεις.

Ο ρόλος του Τραμπ και η «τελευταία λέξη» του Πούτιν

Με τα σημερινά δεδομένα, η έκβαση των εξελίξεων φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές του Ρώσου προέδρου. Πούτιν θα δεχθεί συμφωνία μονάχα αν ικανοποιεί τρεις βασικούς όρους:

αναγνώριση ρωσικής κυριαρχίας στο Ντονμπάς,

ουδετερότητα της Ουκρανίας,

και οριστικό τέλος στην επέκταση του ΝΑΤΟ.

Εάν δεν υπάρξει συμφωνία, ο Ρώσος ηγέτης ελπίζει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον υιοθετήσει πιο αποστασιοποιημένη στάση έναντι του Κιέβου, θα αφήσει την Ουκρανία χωρίς επαρκή αμερικανική στήριξη — κάτι που οι Ευρωπαίοι δύσκολα θα μπορέσουν να αντικαταστήσουν.

Με την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα να παραμένει εύφλεκτη και τη διπλωματική πίεση να αυξάνεται, η Δύση καλείται να διαχειριστεί ένα από τα πιο σύνθετα γεωπολιτικά σταυροδρόμια της τελευταίας δεκαετίας.

Διαβάστε ακόμα: Μωράκι 4 εβδομάδων πέθανε σε νοσοκομείο επειδή έμεινε χωρίς τροφή και βρέθηκε πάνω σε κρύα, υγρά σεντόνια