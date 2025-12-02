Τραμπ: «Χάος» ο πόλεμος στην Ουκρανία – Ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών χτυπημάτων στη Βενεζουέλα

Σε μια σπάνια στιγμή δημόσιας παραδοχής δυσκολιών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «χάος», αναγνωρίζοντας ότι ο τερματισμός του κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση είναι. Οι δηλώσεις έγιναν λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων, στην Ουάσιγκτον.

«Προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε. Έχω τερματίσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα ήταν ο ένατος», ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, για να προσθέσει αμέσως μετά πως η συγκεκριμένη σύγκρουση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, Αμερικανοί αξιωματούχοι βρίσκονται ήδη στη Ρωσία, διερευνώντας αν υπάρχουν περιθώρια για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. «Δεν είναι εύκολο, σας το λέω. Τι χάος», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ έστρεψε το ενδιαφέρον στη Λατινική Αμερική, προαναγγέλλοντας μια πιο επιθετική στάση απέναντι στη Βενεζουέλα στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησής του κατά των καρτέλ ναρκωτικών. Όπως ξεκαθάρισε, η Ουάσιγκτον εξετάζει την επέκταση των επιχειρήσεων και στην ξηρά, πέρα από τις μέχρι τώρα επιθέσεις σε σκάφη που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις και στην ξηρά. Ξέρουμε πού ζουν. Ξέρουμε πού ζουν οι κακοί και θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται στοχευμένες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τραμπ εδώ και εβδομάδες εξετάζει σενάρια που περιλαμβάνουν την απευθείας στοχοποίηση προσώπων στη Βενεζουέλα, κάτι που θα συνιστούσε σαφή κλιμάκωση της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, οι επιχειρήσεις επικεντρώνονταν κυρίως στη θαλάσσια διακίνηση, με την επίκληση της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έστειλε μήνυμα και προς άλλες χώρες, ξεκαθαρίζοντας ότι η πολιτική αυτή δεν περιορίζεται σε ένα μόνο κράτος. Από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε πως «οποιαδήποτε χώρα διακινεί παράνομα ναρκωτικά προς τις ΗΠΑ θα μπορούσε να δεχθεί επίθεση», αναφερόμενος ειδικά στη ροή κοκαΐνης από την Κολομβία.

Οι τοποθετήσεις του Τραμπ αποτυπώνουν μια διττή στρατηγική: από τη μία, μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και, από την άλλη, μια σκληρότερη γραμμή στη Λατινική Αμερική. Ένα μείγμα δηλώσεων που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στη διεθνή σκηνή όσο και στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμα: Τραμπ: Παγώνει όλες τις αποφάσεις ασύλου μετά την επίθεση στην Ουάσινγκτον