Σκληρή προειδοποίηση Πούτιν προς την Ευρώπη: «Αν θέλουν πόλεμο, είμαστε έτοιμοι»

Νέα ένταση στις σχέσεις Μόσχας – Ευρώπης προκαλούν οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ανέφερε ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη για πόλεμο» σε περίπτωση που οι ευρωπαϊκές χώρες επιλέξουν την περαιτέρω κλιμάκωση.

Μιλώντας για τη στάση της Δύσης, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για «απαράδεκτες» απαιτήσεις εκ μέρους των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, κατηγορώντας τες ότι δεν επιδιώκουν καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη «στέκεται με το μέρος του πολέμου» και παρεμποδίζει τόσο την Ουάσιγκτον όσο και τον Ντόναλντ Τραμπ από οποιαδήποτε προσπάθεια διαπραγμάτευσης.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι εκείνες που απομακρύνθηκαν από τις συνομιλίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα δεν θεωρεί εφικτή την επιστροφή σε διπλωματικούς διαύλους υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η αναφορά στην Ποκρόβσκ
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, την οποία χαρακτήρισε «ιδιαίτερης σημασίας» και «εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων» της Ρωσίας στην περιοχή. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η πόλη βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στο ουκρανικό μέτωπο, ενώ παρακολουθούνται στενά από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

