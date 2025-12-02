Σκληρή προειδοποίηση Πούτιν προς την Ευρώπη: «Αν θέλουν πόλεμο, είμαστε έτοιμοι»

Νέα ένταση στις σχέσεις Μόσχας – Ευρώπης προκαλούν οι δηλώσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ανέφερε ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη για πόλεμο» σε περίπτωση που οι ευρωπαϊκές χώρες επιλέξουν την περαιτέρω κλιμάκωση.

Μιλώντας για τη στάση της Δύσης, ο Ρώσος πρόεδρος έκανε λόγο για «απαράδεκτες» απαιτήσεις εκ μέρους των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, κατηγορώντας τες ότι δεν επιδιώκουν καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρώπη «στέκεται με το μέρος του πολέμου» και παρεμποδίζει τόσο την Ουάσιγκτον όσο και τον Ντόναλντ Τραμπ από οποιαδήποτε προσπάθεια διαπραγμάτευσης.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι εκείνες που απομακρύνθηκαν από τις συνομιλίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Μόσχα δεν θεωρεί εφικτή την επιστροφή σε διπλωματικούς διαύλους υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η αναφορά στην Ποκρόβσκ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ουκρανική πόλη Ποκρόβσκ, την οποία χαρακτήρισε «ιδιαίτερης σημασίας» και «εξαιρετική βάση για την επίτευξη των στόχων» της Ρωσίας στην περιοχή. Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η πόλη βρίσκεται πλέον υπό πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση στο ουκρανικό μέτωπο, ενώ παρακολουθούνται στενά από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Διαβάστε ακόμα: Συνάντηση-ορόσημο στο Φανάρι: Υπογραφή κοινής διακήρυξης από Πάπα Λέων ΙΔ' και Πατριάρχη Βαρθολομαίο