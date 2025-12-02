Σύλληψη - βόμβα στις Βρυξέλλες: Υπό κράτηση η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φεντερίκα Μογκερίνι για απάτη

Σοβαρές αναταράξεις προκαλεί στις Βρυξέλλες η σύλληψη της πρώην αντιπροέδρου της Κομισιόν και άλλοτε Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Φεντερίκα Μογκερίνι, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης εντός ευρωπαϊκών θεσμών.

Σύμφωνα με βελγικά ΜΜΕ, η Μογκερίνι συνελήφθη μετά από έφοδο της αστυνομίας στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ (EEAS) στις Βρυξέλλες, ενώ παράλληλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπριζ. Οι αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε τρεις συλλήψεις.

Ποιοι τελούν υπό κράτηση

Όπως μεταδίδει η Le Soir, εκτός από τη Φεντερίκα Μογκερίνι, υπό κράτηση βρίσκονται:

Ένας διευθυντής του Κολεγίου της Ευρώπης

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας της EEAS (2021–2025), ο Ιταλός διπλωμάτης Στέφανο Σαννίνο

Οι έρευνες των βελγικών αρχών επικεντρώνονται σε πιθανή οικονομική απάτη και κακοδιαχείριση χρηματοδοτήσεων, χωρίς μέχρι στιγμής να δίνονται στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για το εύρος της υπόθεσης.

Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η έφοδος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διερευνώμενων παρατυπιών που φέρονται να συνδέονται με προγράμματα, συμβάσεις και πόρους που διαχειρίζονταν η EEAS και το Κολέγιο της Ευρώπης.

Η υπόθεση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά δύο κορυφαίους θεσμικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσωπα με σημαντική διπλωματική και πολιτική επιρροή.

Ραγδαίες εξελίξεις αναμένονται

Η Μογκερίνι, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής την τελευταία δεκαετία, βρίσκεται ήδη υπό ανάκριση, με τις αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη συμμετοχή της σε οικονομικές ατασθαλίες.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τη βελγική εισαγγελία και πιθανή τοποθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαβάστε ακόμα: Η κρίση ΗΠΑ–Βενεζουέλας κορυφώνεται: Στρατιωτικά γυμνάσια μετά τις απειλές Τραμπ