Μυστήριο με έγκυο που βρέθηκε νεκρή σε δάσος – Εξαφανισμένο το μωρό, υπό κράτηση ο αρραβωνιαστικός

Μια συγκλονιστική υπόθεση συγκλονίζει την πολιτεία του Μίσιγκαν στις ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό της σορού μιας 22χρονης εγκύου γυναίκας σε απομακρυσμένη δασική περιοχή, με το έμβρυό της να παραμένει άφαντο. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ήδη έχουν γίνει δύο συλλήψεις.

Η εξαφάνιση που εξελίχθηκε σε θρίλερ

Η Ρεμπέκα Παρκ, 22 ετών και στην 38η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, εξαφανίστηκε στις 4 Νοεμβρίου, όταν εθεάθη να επιβιβάζεται στο κάθισμα του συνοδηγού ενός σκούρου αυτοκινήτου έξω από το σπίτι της μητέρας της. Ήταν η τελευταία φορά που την είδε κάποιος.

Το κινητό της βρέθηκε λίγο αργότερα εγκαταλελειμμένο κοντά στο σπίτι, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες ότι η νεαρή γυναίκα μπορεί να απομακρύνθηκε παρά τη θέλησή της.

Εβδομάδες μετά την εξαφάνιση, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό της σορού της περίπου 80 χλμ μακριά, μέσα στο Εθνικό Δάσος Μάνιτι. Η νεκροψία έφερε στο φως το στοιχείο που σόκαρε τις Αρχές: το μωρό δεν βρισκόταν μαζί της.

Συλλήψεις χωρίς απαγγελία κατηγοριών για τον θάνατο

Ο αρραβωνιαστικός της, Ρίτσαρντ Λι Φάλορ, 43 ετών, καθώς και η 21χρονη αδερφή της Ρεμπέκα, Κίμπερλι Παρκ, έχουν συλληφθεί, χωρίς ωστόσο να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που να σχετίζονται άμεσα με τον θάνατό της.

Ο Φάλορ, καταδικασμένος στο παρελθόν για σεξουαλικά αδικήματα, κρατείται λόγω παραβίασης όρων και του βαρύ ποινικού του ιστορικού. Μετά την εξαφάνιση της Ρεμπέκα είχε υποστηρίξει δημόσια ότι η νεαρή γυναίκα «πήγε να κάνει κάτι προσωπικό» και επιβιβάστηκε σε μαύρο σεντάν που την παρέλαβε.

Η Κίμπερλι Παρκ κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, αλλοίωση στοιχείων και υποβολή ψευδούς αναφοράς σε υπόθεση βίαιου εγκλήματος. Παραμένει στη φυλακή με εγγύηση 750.000 δολαρίων.

Τα αναπάντητα ερωτήματα για το μωρό

Η μεγαλύτερη αγωνία των Αρχών αφορά τον εντοπισμό του αγνοούμενου νεογέννητου. Δεν έχει διευκρινιστεί αν η γέννα είχε ήδη πραγματοποιηθεί, ούτε τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής της Ρεμπέκα.

Οι Αρχές κρατούν χαμηλούς τόνους λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, αναφέροντας μόνο ότι «διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα».

Συγκλονισμένη η οικογένεια

Η θετή μητέρα της Ρεμπέκα, Στέφανι Παρκ, μίλησε με συντετριμμένα λόγια για την 22χρονη:

«Ήταν ένα παιδί εξαιρετικά αγαπητό. Πάλευε με τα προβλήματά της, αλλά ήταν γεμάτη καλοσύνη».

Εκτεταμένες έρευνες με τη συμμετοχή πολλών υπηρεσιών

Την έρευνα συντονίζουν:

η αστυνομία του Ουέξφορντ

οι Αρχές της πόλης Κάντιλακ

η Πολιτειακή Αστυνομία του Μίσιγκαν

το FBI

και άλλες τοπικές υπηρεσίες

Ο στόχος πλέον είναι διπλός: να παραμείνει ασφαλής και να εντοπιστεί το μωρό, ενώ παράλληλα οι ανακριτικές ομάδες προσπαθούν να συνθέσουν την αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο της νεαρής γυναίκας.

