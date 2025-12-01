Την πλήρη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επανέλαβε ως σταθερό και στρατηγικό στόχο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Άγκυρα, υπογραμμίζοντας πως, παρά τα εμπόδια, η Άγκυρα δεν μεταβάλλει τη στάση της έναντι των Βρυξελλών.

«Συζητήσαμε τα τρέχοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων εξελίξεων στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πλήρης ένταξη στην Ένωση παραμένει στρατηγική προτεραιότητά μας, παρά τα εμπόδια που εμφανίζονται μπροστά μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε εκ νέου σαφές ότι, παρά τις δυσκολίες και την επιβράδυνση των διαπραγματεύσεων, η Τουρκία εξακολουθεί να θεωρεί την ευρωπαϊκή της πορεία θεμελιώδη επιλογή. Παρά τις εντάσεις με την ΕΕ τα προηγούμενα χρόνια, υπογράμμισε ότι η Άγκυρα δεν εγκαταλείπει τον στόχο της πλήρους ένταξης.

Ανησυχία για τη Μαύρη Θάλασσα – Επίθεση σε τουρκικό δεξαμενόπλοιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τούρκος πρόεδρος στη «διαρκή κλιμάκωση της κατάστασης ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα» λόγω του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας. Όπως επεσήμανε, το περιβάλλον ναυσιπλοΐας έχει γίνει εξαιρετικά επικίνδυνο, ιδίως μετά τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων της Τουρκίας.

Στάθηκε ιδιαίτερα στην επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου εντός της τουρκικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, τονίζοντας ότι η Άγκυρα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και απευθύνει σαφείς προειδοποιήσεις προς τα εμπλεκόμενα μέρη.

«Η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων στην αποκλειστική οικονομική ζώνη μας την Παρασκευή σηματοδοτεί μια ανησυχητική κλιμάκωση. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσουμε αυτές τις επιθέσεις που απειλούν τη ζωή και την ασφάλεια του περιβάλλοντος, ιδίως στην αποκλειστική ζώνη μας. Προβαίνουμε στις απαραίτητες προειδοποιήσεις προς όλα τα μέρη σχετικά με τέτοιου είδους καταστάσεις», δήλωσε ο Ερντογάν.

Τόνισε ακόμη ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται «με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μαύρη Θάλασσα και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας».

Αναφορά στο Κουρδικό – «Μια νέα εποχή χωρίς τρομοκρατία»

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη διαδικασία επίλυσης του Κουρδικού ζητήματος που προωθεί η κυβέρνησή του, δηλώνοντας:

«Ελπίζω και πιστεύω ότι η διαδικασία για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία και η αδελφότητα που θα δημιουργήσουμε στην περιοχή μας θα ανατρέψει όλα τα βρώμικα σχέδια και θα χαλάσει τα αιώνια παιχνίδια, ανοίγοντας τις πόρτες μιας νέας εποχής».

Κάλεσε παράλληλα σε ενότητα και αποφυγή εντάσεων:

«Χωρίς να υποκύψουμε σε προκλήσεις, χωρίς να παρασυρθούμε από προκλήσεις, χωρίς να παραδοθούμε στη γλώσσα της οργής, θα εργαστούμε με ειλικρίνεια. […] Κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολία ή ανησυχία: 86 εκατομμύρια άνθρωποι θα ενωθούν, θα συνεργαστούν και, Θεού θέλοντος, θα κάνουν τον 21ο αιώνα “Αιώνα της Τουρκίας”».

