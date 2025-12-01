Airbus: Επιβεβαιώνει «πρόβλημα ποιότητας» στα A320 – Έχει εντοπιστεί και οριοθετηθεί

Η Airbus επιβεβαίωσε ότι εντόπισε «προβλήματα ποιότητας» σε μεταλλικά πάνελ που κατασκευάστηκαν από υπεργολάβο της για το δημοφιλές μοντέλο A320, τονίζοντας πως το ζήτημα έχει εντοπιστεί, οριοθετηθεί και βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, ο ευρωπαϊκός αεροναυπηγικός κολοσσός επιθεωρεί όλα τα πιθανώς επηρεαζόμενα αεροσκάφη, ενώ μόνο λίγα εξ αυτών αναμένεται να χρειαστούν πρόσθετες τεχνικές ενέργειες. Η είδηση αυτή επηρέασε προσωρινά την τιμή της μετοχής της Airbus στο χρηματιστήριο του Παρισιού.

Λιγότερα από 100 A320 παραμένουν καθηλωμένα

Νωρίτερα, η Airbus ανακοίνωσε ότι κάτω από 100 αεροπλάνα A320 βρίσκονται καθηλωμένα λόγω προβλήματος σε λογισμικό πλοήγησης, το οποίο αποδείχθηκε ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ζήτημα αφορούσε 6.000 αεροσκάφη, και η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει την αναγκαία επέμβαση στη «συντριπτική πλειονότητα» αυτών.

Η Airbus συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για τη γρήγορη αναβάθμιση του λογισμικού στα εναπομείναντα αεροσκάφη, ώστε να επανέλθουν με ασφάλεια σε κανονική λειτουργία.

Η αιτία της ανάκλησης

Η ανάκληση των 6.000 αεροσκαφών αποφασίστηκε μετά από περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, όπου το λογισμικό φάνηκε να επηρεάζεται από συγκεκριμένες σπάνιες συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας.

