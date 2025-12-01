Βραζιλία: 19χρονος κατασπαράχθηκε από λιοντάρι μετά από εισβολή στο κλουβί του

Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε ζωολογικό κήπο της πόλης Ζοάο Πεσόα στη βορειοανατολική Βραζιλία, όπου ένας 19χρονος άνδρας κατασπαράχθηκε από θηλυκό λιοντάρι μπροστά στα μάτια δεκάδων επισκεπτών.

Ο Γκέρσον Μάσαδο, ο οποίος αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά προβλήματα και είχε ιστορικό επικίνδυνων παραβιάσεων ασφαλείας, σκαρφάλωσε έναν φράχτη περίπου έξι μέτρων και μπήκε στο χώρο των λιονταριών κατεβαίνοντας από δέντρο. Σύμφωνα με τις Αρχές, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο νεαρός επιχειρούσε να πλησιάσει μεγάλα αιλουροειδή, καθώς είχε εμμονή με την ιδέα ότι θέλει να γίνει εκπαιδευτής ζώων.

Η κοινωνική λειτουργός που τον παρακολουθούσε επί χρόνια, Βερόνικα Ολιβέιρα, τόνισε ότι ο Μάσαδο είχε μεγαλώσει σε ίδρυμα, αντιμετωπίζοντας φτώχεια, απουσία οικογένειας και σοβαρή ψυχική επιβάρυνση. Είχε γίνει γνωστός στις Αρχές μετά από επανειλημμένες παραβιάσεις ασφαλείας, ενώ είχε στο παρελθόν προσπαθήσει να μπει κρυφά σε αεροσκάφος για να ταξιδέψει στην Αφρική.

Παρά τις προσπάθειες των υπευθύνων του πάρκου να τον σταματήσουν, ο 19χρονος κινήθηκε γρήγορα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δέχθηκε επίθεση από το λιοντάρι, υποκύπτοντας αργότερα στα βαριά τραύματα.

OMG ????????. A man dıed after breaking into a lioness enclosure at Arruda Câmara Park (Bica) in João Pessoa, Paraíba. He reportedly had m£ntal health issues and entered the restricted area before being f@tally att@cked.????????????‍♂️

Το Arruda Camara Park (γνωστό ως Bica), έκτασης σχεδόν 27 εκταρίων και με πάνω από 580 ζώα, έκλεισε προσωρινά εν αναμονή της έρευνας. Ο κτηνίατρος του ζωολογικού κήπου, Τιάγκο Νέρι, ανέφερε ότι το θηλυκό λιοντάρι περιορίστηκε χωρίς χρήση ηρεμιστικών ή όπλων, ωστόσο παρέμεινε σε κατάσταση σοκ έπειτα από το περιστατικό.

Σχολιάζοντας το τραγικό συμβάν, ο Βραζιλιάνος πολιτικός Ματέους Λαϊόλα τόνισε ότι το λιοντάρι «έκανε ακριβώς αυτό που κάνει ένα λιοντάρι», υπογραμμίζοντας πως η παραβίαση των κανόνων ασφαλείας δεν θέτει σε κίνδυνο μόνο τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και των ζώων.

