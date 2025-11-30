Σε εξέλιξη βρίσκονται στη Φλόριντα οι καίριες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αμερικανούς και ουκρανούς αξιωματούχους, με αντικείμενο το αμερικανικό σχέδιο που έχει στόχο να μπει τέλος στον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.

Η συνάντηση ξεκίνησε περίπου στις 10:10 τοπική ώρα (17:10 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα “αγκάθια” της συμφωνίας

Όπως αναφέρει το Axios, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθαρίζει πως ο Λευκός Οίκος θέλει μέχρι την Κυριακή να έχει κλείσει τα δύο μεγάλα ανοικτά θέματα της συμφωνίας:

το εδαφικό ζήτημα,

τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Ωστόσο, το Κίεβο δεν δέχεται παραχώρηση εδαφών, ενώ — σύμφωνα με ουκρανικές εκτιμήσεις — οι ΗΠΑ δεν δίνουν σαφείς εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί ξανά.

Ποιοι συμμετέχουν στις συνομιλίες

Στις συζητήσεις συμμετέχουν:

ο Μάρκο Ρούμπιο,

ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίτκοφ,

ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ και επιχειρηματίας με άτυπο διπλωματικό ρόλο,

και από ουκρανικής πλευράς ο Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας και αρχηγός της αντιπροσωπείας.

Εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία στο σχέδιο, ο Γουίτκοφ έχει προγραμματιστεί να ταξιδέψει στη Μόσχα την Τρίτη για να το παρουσιάσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Όσα δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων:

«Στόχος είναι να τερματιστεί ο πόλεμος με έναν τρόπο που θα δημιουργεί έναν μηχανισμό και μια πορεία προς τα εμπρός, ώστε η Ουκρανία να παραμείνει ανεξάρτητη και κυρίαρχη, να μην ξαναζήσει ποτέ πόλεμο και να εξασφαλίσει τεράστια ευημερία για τον λαό της».

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να αρνείται την παραχώρηση εδαφών.

Η θέση του Ρουστέμ Ουμέροφ

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, επιβεβαίωσε δημόσια την πρόοδο των συζητήσεων:

«Έχουμε ξεκάθαρες οδηγίες και προτεραιότητες: να περιφρουρήσουμε τα ουκρανικά συμφέροντα, να διασφαλίσουμε έναν ουσιαστικό διάλογο και να προχωρήσουμε στη βάση της προόδου που επιτεύχθηκε στη Γενεύη».

«Εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας».

