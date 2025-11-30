Γιγαντιαία φωτιά σε εγκατάσταση αποβλήτων στο Σίδνεϊ

Μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/11) σε εγκατάσταση αποβλήτων στο North St Mary’s, στα δυτικά του Σίδνεϊ, κινητοποιώντας περισσότερους από 200 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας, η ένταση της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλη που μια δεξαμενή χημικών εκτοξεύτηκε στον αέρα λόγω της έκρηξης, προκαλώντας πτώση κομματιών «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» πάνω στους πρώτους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο.

Οι φλόγες έφτασαν έως και τα 150 μέτρα ύψος, ενώ περισσότερες από 50 πυροσβεστικές μονάδες έδιναν μάχη για να συγκρατήσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτήρια.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια κατά την επιχείρηση, ενώ δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τα αίτια της φωτιάς, η οποία –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις– αναμενόταν να καίει και κατά τη διάρκεια της Κυριακής, λόγω της μεγάλης ποσότητας υλικών και χημικών στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

???????????? Chemical tank explosion rocked a plant in Sydney, Australia



Incident occurred during a major fire



2 firefighters injured pic.twitter.com/K1mhpoKSpS — Lord Bebo (@MyLordBebo) November 30, 2025

