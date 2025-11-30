# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Γιγαντιαία φωτιά σε εγκατάσταση αποβλήτων στο Σίδνεϊ

Γιγαντιαία φωτιά σε εγκατάσταση αποβλήτων στο Σίδνεϊ

Μια από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές των τελευταίων ετών ξέσπασε αργά το βράδυ του Σαββάτου (29/11) σε εγκατάσταση αποβλήτων στο North St Mary’s, στα δυτικά του Σίδνεϊ, κινητοποιώντας περισσότερους από 200 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας, η ένταση της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλη που μια δεξαμενή χημικών εκτοξεύτηκε στον αέρα λόγω της έκρηξης, προκαλώντας πτώση κομματιών «τσιμεντόλιθων μεγέθους γροθιάς» πάνω στους πρώτους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο.

Οι φλόγες έφτασαν έως και τα 150 μέτρα ύψος, ενώ περισσότερες από 50 πυροσβεστικές μονάδες έδιναν μάχη για να συγκρατήσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα κτήρια.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στα χέρια κατά την επιχείρηση, ενώ δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τα αίτια της φωτιάς, η οποία –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις– αναμενόταν να καίει και κατά τη διάρκεια της Κυριακής, λόγω της μεγάλης ποσότητας υλικών και χημικών στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Διαβάστε ακόμα: Βραζιλία: 19χρονος κατασπαράχθηκε από λιοντάρι μετά από εισβολή στο κλουβί του

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται
Υγεία

ΕΟΦ: Ανάκληση παρτίδων καρδιολογικού φαρμάκου λόγω τεχνικού ζητήματος – Ποιες επηρεάζονται

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»
ShowBiz

Κόνι Μεταξά: Αποκαλύψεις για τον χωρισμό με τον Μάριο Καπότση – «Έζησα τη μεγαλύτερη προδοσία από εκείνον»

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική

Ελεύθερη η Φεντερίκα Μογκερίνι μετά την απαγγελία κατηγοριών – Συνεχίζεται η μεγάλη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»
Πολιτική

Ανδρέας Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: «Στηρίζω το παιδί μου, αλλά δεν το δικαιολογώ»

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι
Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: Λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι