Χονγκ Κονγκ: Νέος τραγικός απολογισμός - Στους 146 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε συγκρότημα πολυκατοικιών

Στους 146 νεκρούς ανήλθε ο απολογισμός από τη φονική πυρκαγιά που κατέκαψε συγκρότημα πολυώροφων πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στους υπόλοιπους πύργους του συγκροτήματος Wang Fuk Court.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της 26ης Νοεμβρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, πιθανότατα στα κατώτερα επίπεδα του κτιρίου, όπου ήταν τοποθετημένο προστατευτικό δίχτυ λόγω εργασιών ανακαίνισης. Η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών, όπως τα πάνελ αφρού και οι σκαλωσιές από μπαμπού, που χρησιμοποιούνται ευρέως στην περιοχή.

Μετά την αυτοψία σε τρεις ακόμα από τους συνολικά οκτώ πύργους του συγκροτήματος, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τσανγκ Σουκ-γιν ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων ανήλθε σε 146, τονίζοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Η τραγωδία χαρακτηρίζεται ως η πιο πολύνεκρη πυρκαγιά σε κτίριο παγκοσμίως από το 1980, εξαιρουμένων περιστατικών σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Λουβέν.

Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στους πύργους που δεν έχουν ακόμη επιθεωρηθεί πλήρως.

