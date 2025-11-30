Η κρίση ΗΠΑ–Βενεζουέλας κορυφώνεται: Στρατιωτικά γυμνάσια μετά τις απειλές Τραμπ

Η ένταση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Νικολάς Μαδούρο βρίσκεται πλέον στο κόκκινο, μετά την αιφνιδιαστική δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θεωρείται «εντελώς κλειστός». Η προειδοποίηση, που δημοσιεύτηκε στο Truth Social και απευθυνόταν σε αεροπορικές εταιρείες, πιλότους και διακινητές, προκάλεσε άμεση οργή στο Καράκας.

Η κυβέρνηση Μαδούρο κατήγγειλε την ανακοίνωση ως «αποικιοκρατική απειλή» που επιχειρεί να πλήξει την κυριαρχία της χώρας, μιλώντας για «παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση» από την Ουάσινγκτον. Παράλληλα, ο βενεζουελανός στρατός ξεκίνησε στρατιωτικά γυμνάσια κατά μήκος των ακτών και πραγματοποίησε αεροπορικές επιδείξεις με Sukhoi και F-16 κοντά στο Καράκας.

Οι ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς τη Βενεζουέλα εδώ και εβδομάδες, με σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις να αναπτύσσονται στην Καραϊβική. Ο Τραμπ κατηγορεί το Καράκας ότι βρίσκεται πίσω από τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, ενώ η κυβέρνηση Μαδούρο αντιτείνει ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει «αλλαγή καθεστώτος» και έλεγχο των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Η κλιμάκωση επηρεάζει ήδη τις αεροπορικές συνδέσεις, καθώς έξι εταιρείες ανέστειλαν πτήσεις τους προς τη Βενεζουέλα για λόγους ασφαλείας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους ταξιδιώτες. Το Καράκας απάντησε ανακαλώντας τις άδειες πτήσης.

Την ίδια στιγμή, στις ΗΠΑ, η απειλή χερσαίων επιχειρήσεων κατά «βενεζουελάνων λαθρεμπόρων» έχει προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και εντός του Κογκρέσου, με γερουσιαστές να προειδοποιούν ότι μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο και ότι οι κινήσεις Τραμπ ωθούν τη χώρα «σε έναν νέο, δαπανηρό πόλεμο στο εξωτερικό».

Παρά την ένταση, οι New York Times αποκάλυψαν ότι Τραμπ και Μαδούρο είχαν πρόσφατα μυστική τηλεφωνική συνομιλία για πιθανή κατ’ ιδίαν συνάντηση στις ΗΠΑ – εξέλιξη που δημιουργεί ένα παράδοξο σκηνικό ανάμεσα στη στρατιωτική κλιμάκωση και τις υπόγειες διπλωματικές προσπάθειες.

