Σε μία από τις πιο επιθετικές τοποθετήσεις της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σχεδιάζει να «παύσει οριστικά τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου», μία ημέρα μετά τον πυροβολισμό δύο μελών της Εθνοφρουράς κοντά στον Λευκό Οίκο – επίθεση που έχει μετατραπεί σε αφετηρία νέου γύρου αυστηροποίησης της αμερικανικής μεταναστευτικής πολιτικής.

Την Παρασκευή, ο διευθυντής της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης (USCIS), Τζόζεφ Έντλοου, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι αναστέλλεται κάθε έγκριση, απόρριψη ή ολοκλήρωση αιτήσεων ασύλου «έως ότου διασφαλιστεί ότι κάθε αλλοδαπός έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό». Η οδηγία αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Τραμπ περί μόνιμης αναστολής της μετανάστευσης από όλες τις «χώρες του Τρίτου Κόσμου».

Το περιστατικό που πυροδότησε τις αντιδράσεις

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της Σάρα Μπέκστρομ, μέλους της Εθνοφρουράς που είχε δεχθεί πυρά την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον.

Ως ύποπτος θεωρείται ο Ραχμανουλάχ Λακανβάλ, υπήκοος Αφγανιστάν ο οποίος εισήλθε στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2021 μέσω του προγράμματος εκκένωσης της περιόδου Μπάιντεν. Σύμφωνα με το Reuters, έλαβε άσυλο τον Απρίλιο υπό τη διοίκηση Τραμπ, ενώ η CIA επιβεβαίωσε ότι είχε συνεργαστεί με ειδικές μονάδες που υποστηρίζονταν από την υπηρεσία στον πόλεμο του Αφγανιστάν.

Ο Λακανβάλ τραυματίστηκε στο συμβάν και τελεί υπό κράτηση, με τις αρχές να αναμένουν την απαγγελία κατηγοριών για φόνο πρώτου βαθμού. Ο δεύτερος τραυματίας, ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Αναστολή όλων των διαδικασιών ασύλου

Σύμφωνα με το CBS News, το προσωπικό της USCIS έχει λάβει εντολή να μην ολοκληρώνει καμία υπόθεση ασύλου. Η διαδικασία μπορεί να προχωρά μέχρι το στάδιο πριν τη λήψη τελικής απόφασης:

«Όταν φτάσετε στο σημείο καταχώρισης απόφασης, σταματάτε και κρατάτε τον φάκελο.»

Δεν έχουν αποσαφηνιστεί ποιες εθνικότητες ή ποιες ακριβώς διαδικασίες επηρεάζονται, όμως το μέτρο ήδη προκαλεί έντονη κριτική από φορείς του ΟΗΕ και νομικούς κύκλους.

Η νέα μεταναστευτική γραμμή της Ουάσινγκτον

Οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο σκλήρυνσης της πολιτικής Τραμπ, που περιλαμβάνει:

μαζικές απελάσεις όσων έχουν εισέλθει παράτυπα

σημαντική μείωση στον αριθμό προσφύγων που γίνονται δεκτοί ετησίως

επανεξέταση της αυτόματης ιθαγένειας όσων γεννιούνται στις ΗΠΑ

Μετά την επίθεση, η κυβέρνηση ανέστειλε την εξέταση όλων των μεταναστευτικών αιτημάτων Αφγανών υπηκόων, επικαλούμενη ανάγκη επανεξέτασης των «πρωτοκόλλων ασφαλείας». Παράλληλα, η USCIS ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει πράσινες κάρτες πολιτών από 19 χώρες, όπως το Αφγανιστάν, η Κούβα, η Αϊτή, το Ιράν, η Σομαλία και η Βενεζουέλα.

Σε ανάρτησή του στην Truth Social, ο Τραμπ δεσμεύτηκε ακόμη ότι θα «τερματίσει όλα τα ομοσπονδιακά επιδόματα και επιχορηγήσεις σε μη πολίτες», υποστηρίζοντας ότι το μέτρο θα επιτρέψει στο αμερικανικό σύστημα «να ανακάμψει πλήρως».

Πάγωμα βίζας για Αφγανούς υπηκόους

Την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών Μάεκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διακόπτουν προσωρινά την έκδοση βίζας σε άτομα που ταξιδεύουν με αφγανικά διαβατήρια.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα από την προστασία της χώρας μας και του λαού μας», ανέφερε.

Οι αντιδράσεις και οι αμφισβητήσεις

Ο πρόεδρος της AfghanEvac, Σον ΦανΝτάιβερ, καταδίκασε την παύση βίζας, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιείται «ένα μεμονωμένο βίαιο άτομο ως πρόσχημα» για μέτρα που είχαν ήδη σχεδιαστεί.

Η οργάνωση αναφέρει ότι οι Αφγανοί που εντάχθηκαν στα προγράμματα επανεγκατάστασης υποβλήθηκαν «στους πιο εκτενείς ελέγχους ασφαλείας» και ότι ο Λακανβάλ κατέθεσε αίτηση ασύλου επί Μπάιντεν, την οποία έλαβε αργότερα επί Τραμπ.

Πολιτικός απόηχος

Η αυστηροποίηση της γραμμής Τραμπ αναμένεται να επηρεάσει:

χιλιάδες μετανάστες που διαμένουν στις ΗΠΑ με καθεστώς προστασίας (TPS)

κατόχους πράσινων καρτών από χώρες που βρίσκονται ήδη σε λίστα ταξιδιωτικών περιορισμών

όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις ασύλου οι οποίες μένουν πλέον «παγωμένες» επ’ αόριστον

Το ζήτημα εξελίσσεται σε κεντρικό πεδίο πολιτικής έντασης, με αναλυτές να προειδοποιούν για πιθανές παρατεταμένες δικαστικές συγκρούσεις.

Διαβάστε ακόμα: MH370: Ξαναρχίζουν οι έρευνες για το εξαφανισμένο Boeing – Νέα προσπάθεια μετά από 11 χρόνια