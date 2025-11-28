Airbus: Περίπου 6.000 αεροσκάφη A320 καθηλώνονται για επείγουσα αλλαγή λογισμικού

Η Airbus εξέδωσε επείγουσα οδηγία προς τις αεροπορικές εταιρείες που χρησιμοποιούν αεροσκάφη A320, ζητώντας τους να σταματήσουν άμεσα τις πτήσεις και να προχωρήσουν σε αλλαγή του λογισμικού ελέγχου πτήσης, έπειτα από σοβαρό περιστατικό στις ΗΠΑ που αποκάλυψε κρίσιμο τεχνικό κενό.

Σύμφωνα με πηγές της αεροναυπηγικής βιομηχανίας, το μέτρο αφορά περίπου 6.000 A320, δηλαδή πάνω από το ήμισυ του παγκόσμιου στόλου της συγκεκριμένης οικογένειας αεροσκαφών.

Τι συνέβη – Το περιστατικό της JetBlue που σήμανε συναγερμό

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 30 Οκτωβρίου, όταν ένα Airbus A320 της JetBlue, το οποίο εκτελούσε την πτήση 1230 από το Κανκούν προς το Νιούαρκ, υπέστη ξαφνική απώλεια ύψους λόγω προβλήματος στο σύστημα ελέγχου πτήσης. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στην Τάμπα της Φλόριντα, ενώ αρκετοί επιβάτες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Μετά από τεχνική ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι έντονη ηλιακή ακτινοβολία ήταν ικανή να αλλοιώσει κρίσιμα δεδομένα του λογισμικού πτήσης, επηρεάζοντας τη λειτουργία συστημάτων που είναι απολύτως απαραίτητα για τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Αυτό οδήγησε την Airbus στο συμπέρασμα ότι το συγκεκριμένο λογισμικό παρουσιάζει σοβαρή ευπάθεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια.

Η Airbus ζητά «άμεση παύση πτήσεων» – Έρχεται οδηγία έκτακτης ανάγκης από την EASA

Η εταιρεία ενημέρωσε όλους τους πελάτες της πως πρέπει:

να σταματήσουν άμεσα τις πτήσεις των A320 που φέρουν το συγκεκριμένο λογισμικό

να εκτελέσουν τις εργασίες αναβάθμισης ή επαναφοράς σε προγενέστερη ασφαλή έκδοση

να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πριν από κάθε νέα εμπορική πτήση

Εξαίρεση δίνεται μόνο για πτήσεις επανατοποθέτησης προς βάση συντήρησης.

Παράλληλα, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) αναμένεται να εκδώσει Οδηγία Αξιοπλοΐας έκτακτης ανάγκης, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ποια αεροσκάφη επηρεάζονται – Πόσος χρόνος χρειάζεται για την επισκευή

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες:

Περίπου 6.000 A320 πρέπει να αλλάξουν λογισμικό άμεσα

Για τα 2/3 των αεροσκαφών, η διαδικασία θα είναι σύντομη, καθώς θα γίνει επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση

Ωστόσο, λόγω του μεγέθους της επιχείρησης, αναμένονται σοβαρές αναταράξεις στις αερομεταφορές

Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα δυσάρεστη, καθώς στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά ένα από τα πιο φορτωμένα ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακα της χρονιάς.

Ένα από τα μεγαλύτερα «groundings» στην ιστορία του τύπου

Η Airbus επισημαίνει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που προκαλεί η απόφαση σε επιβάτες και εταιρείες, όμως η ασφάλεια προηγείται. Σήμερα, σε λειτουργία υπάρχουν περίπου 11.300 αεροσκάφη της οικογένειας A320, από τα οποία 6.440 είναι A320 του βασικού μοντέλου.

Το συμβάν της JetBlue και η μετέπειτα τεχνική διερεύνηση οδήγησαν σε μία από τις μεγαλύτερες και ταχύτερες επιχειρήσεις ανάκλησης λογισμικού σε εμπορικό αεροσκάφος.

