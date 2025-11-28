Σημαντικές πολιτικές αναταράξεις καταγράφονται στην Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο προσωπάρχης του και κορυφαίος συνεργάτης του, Αντρίι Γερμάκ, υπέβαλε την παραίτησή του εν μέσω έρευνας για υπόθεση διαφθοράς.

Η παραίτηση ήρθε λίγες ώρες μετά την έφοδο που πραγματοποίησαν οι ουκρανικές αντιδιαφθορικές αρχές στο σπίτι του Γερμάκ, στο πλαίσιο διεύρυνσης έρευνας που αφορά μίζες στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Ο ίδιος δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στο έργο τους.

Το μήνυμα Ζελένσκι: «Θέλω να μην υπάρχουν φήμες και εικασίες»

Σε ομιλία που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ζελένσκι γνωστοποίησε ότι έχει θέσει σε εφαρμογή σχέδιο «επανεκκίνησης» του προεδρικού γραφείου. Ευχαρίστησε τον Γερμάκ για τον ρόλο του στις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ετών, αλλά υπογράμμισε ότι χρειάζεται «καθαρή εικόνα» ενόψει κρίσιμων συζητήσεων για πιθανή ειρηνευτική λύση.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι εντός της επόμενης ημέρας θα ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις για τον αντικαταστάτη του.

Η έρευνα της NABU και της SAPO

Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης Διαφθοράς (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAPO) επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν ανακριτικές ενέργειες στο σπίτι του Γερμάκ και σε χώρους του προεδρικού γραφείου. Περίπου δέκα ανακριτές καταγράφηκαν να εισέρχονται στην κυβερνητική συνοικία του Κιέβου.

Η υπόθεση αφορά κύκλωμα που φέρεται να λάμβανε μίζες 10–15% από εμπορικούς συνεργάτες της Energoatom, της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας. Κεντρικό πρόσωπο των κατηγοριών είναι ο Τιμούρ Μίντιτς, στενός συνεργάτης του Ζελένσκι και φίλος του από την περίοδο της τηλεοπτικής εταιρείας Kvartal 95. Ο Μίντιτς φέρεται να διέφυγε στο εξωτερικό λίγο πριν την άφιξη των ανακριτών.

Πολιτικές συνέπειες σε μια κρίσιμη στιγμή

Το σκάνδαλο είχε αποκαλυφθεί στις αρχές Νοεμβρίου, όμως έπαψε προσωρινά να κυριαρχεί στην επικαιρότητα μετά την παρουσίαση ενός 28 σημείων ειρηνευτικού σχεδίου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι σημερινές εξελίξεις το επαναφέρουν στο προσκήνιο, τη στιγμή που η Ουκρανία προσπαθεί να παρουσιάσει στον Λευκό Οίκο το δικό της σχέδιο 19 σημείων, με τον Γερμάκ να ηγείται των πρόσφατων συνομιλιών στη Γενεύη με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Τις προηγούμενες εβδομάδες, δύο υπουργοί είχαν ήδη απομακρυνθεί από τον Ζελένσκι λόγω υποθέσεων διαφθοράς, γεγονός που έχει αυξήσει την πίεση στην κυβέρνηση. Η οργή της κοινής γνώμης εντείνεται από το γεγονός ότι εκατομμύρια πολίτες ζουν με πολύωρες καθημερινές διακοπές ρεύματος, εξαιτίας των ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές.

Διαβάστε ακόμα: Γιγαντιαία φωτιά σε εγκατάσταση αποβλήτων στο Σίδνεϊ