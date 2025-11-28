Τραγωδία στην Αυστραλία: 25χρονη τουρίστρια νεκρή από επίθεση καρχαρία μπροστά στον σύντροφό της

Σκηνές απόλυτου πανικού εκτυλίχθηκαν στην παραλία Kylies, στην περιοχή Crowdy Bay της Αυστραλίας, όταν ένα νεαρό ζευγάρι από την Ελβετία δέχτηκε επίθεση από καρχαρία κατά τη διάρκεια πρωινής κολύμβησης. Η 25χρονη Livia Mühlheim έχασε τη ζωή της παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες του συντρόφου της να τη σώσει, ενώ ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 6:30 το πρωί της Πέμπτης, σε περιοχή που θεωρείται υψηλού κινδύνου λόγω συχνής παρουσίας μεγάλων καρχαριών. Η νεαρή γυναίκα φέρεται να κατέγραφε με GoPro ένα κοπάδι δελφινιών όταν ο καρχαρίας όρμησε επάνω της, προκαλώντας φρικτά τραύματα και κόβοντας το αριστερό της χέρι.

Ο 26χρονος Lukas Schindler, που πρόσφατα είχε ολοκληρώσει πρόγραμμα εκπαιδευτή καταδύσεων, προσπάθησε να απομακρύνει το ζώο, ωστόσο ο καρχαρίας επιτέθηκε ξανά, δαγκώνοντάς τον δύο φορές στο πόδι. Παρά τον πόνο και την αιμορραγία, ο νεαρός άνδρας κατάφερε να σηκώσει τη βαριά τραυματισμένη σύντροφό του και να τη μεταφέρει περίπου 50 μέτρα μέχρι την ακτή, όπου λουόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν.

Μια γυναίκα που βρέθηκε στο σημείο κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και, ακολουθώντας οδηγίες μέσω τηλεφώνου, χρησιμοποίησε το μαγιό της για να φτιάξει αυτοσχέδιο τουρνικέ, σώζοντας τελικά τη ζωή του Schindler μέχρι να φτάσει ιατρική βοήθεια. Όμως για τη Mühlheim ήταν ήδη αργά· υπέκυψε στα τραύματά της πριν την άφιξη των διασωστών.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές σοκ και πανικού, με τον κόσμο να προσπαθεί να απομακρυνθεί από το νερό, ενώ οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη διακοπή πρόσβασης σε μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής. Το τραγικό περιστατικό αποτελεί την πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία για το 2025, λίγους μόλις μήνες μετά τον θάνατο του 57χρονου Mercury Psillakis στο Dee Why.

The shark warning every Australian needs to read after a young woman was fatally mauled - as expert debunks a major misconception https://t.co/dmpOrWrfis — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 28, 2025

Ποιοι ήταν οι δύο νέοι

Το ζευγάρι είχε ταξιδέψει στην Αυστραλία μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών και αναζητούσε εργασία για να παρατείνει τη διαμονή του. Αθλητικοί και οι δύο, είχαν εργαστεί ως Security Operators στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ενώ παράλληλα διακρίνονταν σε απαιτητικά αθλήματα: η Mühlheim στη συγχρονισμένη κολύμβηση και στο τρέξιμο, ο Schindler στον μαραθώνιο και στις καταδύσεις.

Ο τραυματισμένος νεαρός μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο John Hunter, όπου νοσηλεύεται σταθερός. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα και ετοιμάζεται έκθεση για τον ιατροδικαστή, ενώ οι τοπικοί φορείς δέχονται πιέσεις για επιπλέον μέτρα ασφαλείας στις παραλίες με υψηλή επικινδυνότητα.

