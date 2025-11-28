Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων 70 ετών στο Χονγκ Κονγκ άφησε πίσω της τουλάχιστον 128 νεκρούς και περίπου 200 αγνοούμενους, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης ματαιώθηκαν λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης των φλογών στους ουρανοξύστες του συγκροτήματος Wang Fuk Court.

Σοβαρά ερωτήματα εγείρονται πλέον για την κατάσταση των εργασιών ανακαίνισης, τις υποδείξεις των κατοίκων και τις επιθεωρήσεις των αρχών, καθώς αποκαλύπτεται ότι οι ένοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί πολλές φορές για θέματα πυρασφάλειας – χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.



Προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το υπουργείο Εργασίας στο Reuters, οι κάτοικοι είχαν απευθυνθεί στις αρχές ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024, εκφράζοντας ανησυχίες για:

την εύφλεκτη προστατευτική μεμβράνη που είχε τοποθετηθεί στις σκαλωσιές από μπαμπού,

τον όγκο των υλικών που κρέμονταν εξωτερικά των κτιρίων,

τις συνεχείς εργασίες ανακαίνισης σε μεγάλο ύψος.

Παρά τις ανησυχίες τους, οι ένοικοι έλαβαν απάντηση ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς ήταν «σχετικά χαμηλός», εφόσον αποφεύγονταν εργασίες όπως η συγκόλληση.

Την Πέμπτη όμως, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι τα προστατευτικά δίχτυα και οι μεμβράνες δεν πληρούσαν τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Τρία στελέχη της εταιρείας ανακαίνισης Prestige Construction συνελήφθησαν για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.



Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά

Η πρώτη κλήση στην πυροσβεστική έγινε στις 14:51. Μέσα σε πέντε λεπτά, οι φλόγες είχαν τυλίξει τις σκαλωσιές και είχαν ήδη εισχωρήσει στο εσωτερικό του κτιρίου.

Σε χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων ωρών, οι 7 από τους 8 ουρανοξύστες των 32 ορόφων βρίσκονταν στις φλόγες.

Ο πυκνός καπνός εμπόδισε τα συνεργεία διάσωσης να φτάσουν στους υψηλότερους ορόφους, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι εγκλωβίστηκαν.

Οι αρχές ανέφεραν ότι σχεδόν 4.600 άτομα ζούσαν στο συγκρότημα, πολλοί από τους οποίους χρειάστηκε να στεγαστούν προσωρινά σε κέντρα εκτάκτου ανάγκης.



«Το Γκρένφελ του Χονγκ Κονγκ»

Ο ειδικός πυρασφάλειας του Πολυτεχνείου, Σιάνγκ Λιμίνγκ, χαρακτήρισε τη φωτιά «σχεδόν ταυτόσημη σε μηχανισμό» με την πυρκαγιά στον Πύργο Grenfell στο Λονδίνο το 2017.

Κοινά στοιχεία των δύο τραγωδιών:

ταχεία εξάπλωση μέσω της εξωτερικής πρόσοψης,

χρήση υλικών που πιθανόν ήταν εύφλεκτα,

δυσκολία εκκένωσης σε ψηλά κτίρια,

κενά στην επιτήρηση των ανακαινιστικών εργασιών.



Επιθεωρήσεις χωρίς αποτέλεσμα

Το υπουργείο Εργασίας αποκάλυψε ότι είχε πραγματοποιήσει 16 επιθεωρήσεις στο διάστημα Ιούλιος 2024 – Νοέμβριος 2025, καλώντας έξι φορές τον εργολάβο για διορθωτικές κινήσεις και ξεκινώντας τρεις διώξεις.

Ωστόσο δεν είναι γνωστό:

αν οι συστάσεις εφαρμόστηκαν,

ποιες παραβάσεις διαπιστώθηκαν,

αν οι εργασίες είχαν προσωρινά διακοπεί.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών.



Τι εξετάζουν τώρα οι αρχές

Οι έρευνες επικεντρώνονται:

στη σκαλωσιά από μπαμπού,

στο δίχτυ προστασίας,

στις πλαστικές μεμβράνες,

σε ύποπτο αφρώδες υλικό που βρέθηκε στο συγκρότημα και ενδέχεται να επιτάχυνε την εξάπλωση της φωτιάς.

Ο επικεφαλής του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, ανακοίνωσε ότι θα επανεξεταστεί συνολικά η χρήση μπαμπού σε ανακαινίσεις ψηλών κτιρίων, ενώ ξεκινούν έκτακτοι έλεγχοι σε όλα τα εργοτάξια της πόλης.

